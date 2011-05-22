سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد تومانی در صنایع گیلان

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این میزان سرمایه گذاری هزار و 200 پروژه صنعتی در استان احداث خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری حدود یک سوم از این پروژه ها در سال جاری افزون بر هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان انجام گرفته و زمینه اشتغال هفت هزار نفر در بخش صنعت فراهم شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان گفت: استان گیلان به لحاظ اجرای پروژه های صنعتی پویا و فعال است که سرمایه گذاری هزار و 200 پروژه صنعتی در استان بر این امر دلالت دارد.

وی تصریح کرد: با طرح های بسیار مهم صنعتی که در استان در حال اجراست و نیز با وجود تعداد قابل توجهی از صنعتگران خوشنام، معتبر و صاحب برند در گیلان این استان ظرفیت های مناسبی برای جهش صنعتی و دستیابی به جایگاه واقعی و شایسته خود دارد.

اصغریان ادامه داد: بررسی راهکارهای رفع مشکلات و چالشهای موجود در بخش تولید و همچنین هم افزایی برای بهره برداری از ظرفیت های موجود در استان امری ضروری است.