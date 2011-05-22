به گزارش خبرگزاری مهر، در میان شاعران زبان فارسی، عنوان حکیم به چند تن از شاعران اطلاق می‌شود. حکیم فردوسی، حکیم عمر خیام، حکیم سنایی، حکیم نظامی، حکیم قاآنی.

سؤال این است که چرا به نظامی و شاعران مذکور حکیم می‌گویند و ویژگی‌های حکمت نظامی کدام است؟

در نوزدهمین مجموعه‌ درس‌گفتارهایی درباره نظامی، در روز چهارشنبه چهارم خرداد ساعت ۱۶:۳۰ دکتر اصغر دادبه به این پرسش پاسخ می‌دهد و ویژگی‌های حکمت ایرانی را در آثار نظامی بررسی می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این درسگفتار به مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.