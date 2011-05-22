به گزارش خبرگزاری مهر، دل‌نری در حالی از یوونتوس جدا می‌شود که فصل گذشته به منظور بازگرداندن این تیم به کورس قهرمانی رقابت‌های سری آ به این سمت منصوب شده بود.

بر پایه این گزارش، یووه در این فصل از رقابت‌ها نه تنها حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپای فصل بعد را از دست داد بلکه از حضور در لیگ اروپا هم محروم شد.

دل‌نری گفته است که بازی یکشنبه شب با ناپولی آخرین دیداری خواهد بود که او در سمت سرمربی یوونتوس به فعالیت می‌پردازد. طبق اعلام دل‌نری، مسئولان یوونتوس روز چهارشنبه سرمربی جدید خود را اعلام می‌کنند.