به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای 2 تا 5 خردادماه از طریق سایت مرکز سنجش قابل دریافت است و آزمون نیز در روز 6 خرداد برگزار می شود.

داوطلبان برای ورود به جلسه آزمون باید کارت ورود به جلسه، اصل کارت ملی و اصل فیش بانکی را به همراه داشته باشند و همراه نداشتن هریک از این مدارک، موجب محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در آزمون می شود.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی کارنامه اینترنتی داوطلبان نهمین دوره آزمون زبان انگلیسی از روز چهارشنبه 11 خرداد از طریق سایت سنجش قابل دریافت است.