به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت دیتلنر مورگن‌پست، این نمایشگاه که از مهم‌ترین نمایشگاه‌های کتاب در آمریکای لاتین محسوب می‌شود از 26 نوامبر تا 4 دسامبر (5 تا 13 آذر) برای اولین‌بار با آلمان به طور مشترک برگزار خواهد شد.

در همین زمینه یورگن بوس رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت از حضور 40 ناشر آلمانی در این نمایشگاه خبر داد و آن را موقعیت مناسبی برای نزدیک شدن به بازار کتاب آمریکای لاتین دانست.

در نمایشگاه بین‌المللی کتاب گوادالاخارا برنامه‌های گسترده فرهنگی با شرکت شخصیت‌ها و موسسه‌های برجسته از دو کشور از جمله انستیتو گوته برپا می‌شود که حضور نویسندگان مهمی چون مولر نیز بر اهمیت آن خواهد افزود.

هرتا مولر سال 1953 در رومانی چشم به جهان گشود و اکنون در آلمان زندگی می کند .وی در رشته زبان‌هاى ژرمن تحصیل کرد و پس از آن در آلمان به عنوان مترجم و معلم مشغول به کار شد. مولر نخستین اثر مکتوب خود را به زبان آلمانى در سال 1987 در برلین منتشر کرد.

مخالفت این نویسنده با پیوستن به دستگاه امنیتی چائوشسکو سبب شد از ادامه کار معلمی باماند. مولر قبل از آنکه سال 1987 از کشورش به آلمان مهاجرت کند، بارها از طرف دستگاه امنیتی رومانی تهدید به مرگ شد.

وی در زمینه ادبیات سیاسی کتاب "سرزمین گوجه‌های سبز" را نوشته و از جمله جوایزی که برده می‌توان به جایزه ادبی ایمپک دوبلین و کلایست (بزرگ‌ترین جایزه ادبی آلمان) اشاره کرد.

کتاب "سرزمین گوجه‌های سبز" از این نویسنده به وسیله غلامحسین میرزا صالح به فارسی ترجمه شده‌ است.