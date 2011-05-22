خدمات رسانی 6 خط اتوبوسرانی به بوستان ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان این مطلب اظهار کرد: 3 خط اتوبوس بلیتی و 3 خط اتوبوس ریالی بوستان ولایت را تحت پوشش خدمات رسانی قرار خواهند داد تا شهروندان بتوانند از نقاط مختلف شهر به راحتی خود را به این مجموعه بزرگ فرهنگی، ورزشی و تفریحی برسانند.

وی ادامه داد : خط 29-33 ( پایانه شهید سروری- فیاض بخش)، خط 29-44(پایانه شهید سروری-مترو خیام) و خط 29-24( جوادیه- شهید فیاض بخش)، خطوط بلیتی هستند که شهروندان می توانند برای رفت و برگشت به بوستان ولایت از این خطوط استفاده کنند.

سنندجی تصریح کرد : همچنین خطوط 26-4(پایانه شهید سروری فیاض بخش)،5-10(پایانه شهید سروری-میدان انقلاب) و 23-2(خانی آباد- میدان انقلاب) خطوط اتوبوس های ریالی هستند که نسبت به خدمات رسانی به شهروندان برای تردد به بوستان ولایت اقدام خواهند کرد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خاطر نشان کرد: به زودی با راه اندازی ادامه مسیر خط 4 سامانه اتوبوس های BRT از میدان جمهوری تا ترمینال جنوب ، این خط نیز مجموعه بوستان ولایت را تحت پوشش قرار خواهد داد و شهروندان می توانند از اتوبوس های تندرو نیز برای رفتن به این مجموعه بزرگ ورزشی، فرهنگی و تفریحی استفاده کنند.