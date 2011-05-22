به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صوفی معاون صدا در جمع مدیران و کارکنان مرکز هنرهای نمایشی رادیو گفت: تجربه رادیو نمایش در ایران، تجربه برنامهسازی جدیدی است و این شبکه مخاطبان خاص خود را خواهد داشت.
وی افزود: در برنامهسازی نمایش باید منطبق بر استانداردهای جهانی فکر کرد، صوفی گفت: عبارت "جهانی فکر کنید، منطقهای عمل کنید"، در همه امور مصداق دارد و برنامهسازی با این تفکر، بدان معناست که نباید پیش افتاده کار کرد، در عین حال که به دلیل پخش عمومی نمی توان قشر خاصی را در نظر گرفت.
وی ارتقای کیفیت را دغدغه اصلی برنامههای نمایشی دانست و گفت: هدف مرجع بودن رادیو نمایش، توجه بیشتر به کیفیت و ترازهای برنامه سازی است.
صوفی یکی از وظایف مهم مدیران رادیو نمایش را، تربیت برنامه ساز متبحر، کادر سازی، کشف استعدادها و آموزش برشمرد و گفت: استعدادهای بالقوه و بالفعل ساخت هنرهای نمایشی باید شناسایی شوند که از جمله راههای شناسایی این قبیل نیروها، مراجعه به مراکز آموزشی و دانشگاهی است.
معاون صدا در ادامه از همکاران شاغل در نمایش صدا خواست حرفه ای کار کنند و در حوزه برنامهسازی رادیو نمایش آثار با کیفیت، افزون بر میزان مصرف، تولید کنند.
وی برگزاری کارگاههای آموزشی را از وظایف اولویتدار رادیو دانست و گفت: در انتخاب بین تخصیص اعتبار ویژه برای تولید نمایش با برگزاری کارگاه ویژه آموزشی، مسلماً تشکیل کارگاه آموزشی اولویت بیشتری دارد و رادیو باید به کارگاه تولید محصول تبدیل شود.
معاون صدا دلایل مهم بودن نمایش را برقراری ارتباط موثر مردم، با نمایش و فعال تر بودن این حوزه در جذب مخاطب نامبرد و افزود: این موضوع وظایف ما را در تولید آثار سنگینتر میکند.
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