راه اندازی پست ملی الکترونیک/ امکان استفاده از ایمیل ملی بدون محدودیت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر عامری مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک پارسیان که وظیفه اجرای پروژه ملی پست الکترونیک را از سوی کارفرمای این پروژه که شرکت پست است برعهده دارد یکشنبه در نشست خبری در مورد چگونگی اجرای این پروژه اظهار داشت: در این پروژه سعی شده هر ایرانی در هر کجای دنیا با عضویت در پرتال POST.IR ضمن بهره گیری از یک آدرس ایمن در فضای تبادل اطلاعات داخلی، نگرانی هک و کرک شدن اطلاعات شخصی خود را توسط ارائه دهندگان سرویس های پست الکترونیک مانند یاهو و گوگل از میان ببرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون این طرح ظرفیت سرویس دهی به یک میلیون کاربر را دارد و در حال حاضر هم 16 هزار نفر از این ایمیل ملی استفاده می کنند گفت: این پروژه ملی توسط کارشناسان و متخصصان شرکت صنایع الکترونیک پارسیان اجرا شده است.

عامری با اشاره به اینکه پروژه ملی پست الکترونیک شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال 1389 با تدوین طرح جامع استفاده 50 میلیون کاربر در فاز اول آغاز شد اضافه کرد: طی برنامه زمانبندی تعیین شده از سوی کارفرما، همچنین با توجه به پیچیدگی ها و ظرافت های این پروژه به لحاظ مباحث امنیتی و تاکید شرکت پست بر پیاده سازی فضای امن تبادل اطلاعات در عین تسهیل در امر کاربری برای همه هموطنان ایرانی این پروژه بعد از 8 ماه تلاش شبانه روزی به بهره برداری رسید.

وی گفت: این پروژه در 6 مرحله شناخت، طراحی، پیاده سازی و نصب، پشتیبانی و آموزش تدوین شده که در حال حاضر پس از بررسی و آزمونهای فنی و اجرایی، در مرحله کاربری توسط شرکتهای تابعه پست بوده و با توجه به بستر ایجاد شده در این فاز امکان توسعه تا 50 میلیون کاربر ایرانی را دارد.

مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک پارسیان با بیان اینکه یکی از نگرانیهای کاربران اینترنتی، مبحث امنیت فضای تبادل اطلاعات است ادامه داد: این بیم و نگرانی کاربران از دسترسی اطلاعات محرمانه توسط عوامل بیگانه در سایتهای ارائه دهنده سرویس های پست الکترونیک از جمله yahoo و Google و چند 10 سرویس دهنده دیگر، همچنین هک شدن، کرک شدن ، قطع ارتباط و یا سایر مشکلات ناشی از استفاده از ابزارهای غیربومی عامل اصلی اجرای پروژه ملی پست الکترونیک شرکت پست محسوب می شود.

به گفته وی با بهره برداری از این پروژه کاربران ایرانی داخل کشور و حتی ایرانیان مقیم خارج نیز امکان استفاده از این سرویس ویژه را بدون محدودیت در حجم تبادل اطلاعات خواهند داشت.

عامری اضافه کرد: شرکت صنایع الکترونیک پارسیان در جشنواره ملی فاوا موفق به اخذ لوح سپاس بعنوان تنها مجموعه منتخب در بخش پشتیبانی فنی پست شد و نشان موفقیت خود را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کرد.

وی با بیان اینکه شرکت صنایع الکترونیک پارسیان در سال گذشته موفق به پیاده سازی پروژه "روتینگ" پروتکل پست جمهوری اسلامی ایران نیز شده افزود: این پروژه ملی برای تسهیل در امر تبادل اطلاعات بین ادارات کل پست استانی و دفاتر خدمات پستی در اقصی نقاط ایران برای تسریع در امر خدمات رسانی تعریف شده است.