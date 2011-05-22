گوگل در تعقیب یکی از مقاوم ترین بیماری ها در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، این بیماری که به MRSA شهرت دارد را می توان از طریق جستجوهای انجام شده در گوگل در زمان حقیقی و به صورت شهر به شهر ردیابی کرد تا شاید متخصصان بهداشت بتوانند با استفاده از اطلاعات به دست آمده راهکاری بهتر برای مقابله با این بیماری بیابند.

MRSA باعث عفونتهای شدید پوستی می شود که درمان آن بسیار دشوار بوده و می تواند به دیگر اندامها و جریان خون نیز نفوذ کند. این بیماری از دهه 1980 در بیمارستانهای آمریکا شیوع پیدا کرد و در دهه 1990 موج دومی از آن در خارج از بیمارستانها شیوع یافت. تخمین مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در سال 2007 نشان داد این بیماری از سال 2005 به بعد جان 18 هزار و 650 نفر را گرفته است، یعنی بیشتر از تعداد قربانیان بیماری ایدز.

گروهی از محققان با مقایسه جستجوهای MRSA در موتور جستجوی گوگل بین سالهای 2004 تا 2008 با اطلاعات به ثبت رسیده در بیمارستانها دریافتند که این موتور جستجو شاخصی قابل اطمینان برای سنجش میزان ابتلا به این بیماری است. در حال حاضر هیچ سیستم تجسسی معتبری برای ردیابی میزان کلی گسترش MRSA در آمریکا وجود ندارد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، برای اطمینان حاصل کردن از کاربرد موتور جستجوی گوگل در ردیابی این بیماری به آزمایشهای متعددی نیاز است اما در حال حاضر این موتور جستجو پدیده ای غیر پزشکی و فناورانه به نام پدیده تکامل جستجوی عبارتهای مرتبط با بیماری ها را آشکار کرده است.