  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

دور جدید ثبت نام مسکن مهر در مشهد آغاز شد

دور جدید ثبت نام مسکن مهر در مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی گفت: دوره جدید ثبت نام مسکن مهر در مشهد، شهرک مهرگان، شهرهای جدید گلبهار و بینالود و شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا قاسمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ثبت نام مسکن مهر در سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام، سرخس، تایباد، چناران، درگز، فریمان، قوچان، کاشمر و گناباد از 20 اردیبهشت ماه آغاز شده است.

وی با بیان کرد: لازم است متقاضیانی که قبلا در سایت وزارت تعاون ثبت نام کرده اند، نیز مجددا در سامانه مربوط به طرح مسکن مهر ثبت نام کنند.

وی اظهار داشت: اولویت افرادی که در گذشته در سایت اداره کل تعاون ثبت نام کرده اند، حفظ می شود.

وی در خصوص شرایط متقاضیان جهت استفاده از تسهیلات مسکن مهر گفت: متقاضیان ثبت نام در طرح مسکن مهر که فاقد واحد مسکونی، متأهل یا زن سرپرست خانوار و دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در محل مورد تقاضا هستند، می توانند جهت ثبت نام به سایت این اداره کل مراجعه کنند.

وی بیان کرد: در این میان زنان خود سرپرست مشروط به داشتن 35 سال سن و ارائه مستندات قانونی مبنی بر فوت یا طلاق همسر، نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور و معلولان جسمی - حرکتی حداقل 20 ساله با معرفی سازمان بهزیستی کشور از شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن معاف هستند.

قاسمی با اشاره به مدارک مورد نیاز برای ثبت نام متقاضیان اظهار داشت: اصل شناسنامه متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل وی به همراه کارت ملی، حکم کارگزینی متقاضی، فیش آب و برق محل سکونت فعلی متقاضی که به نام وی باشد و هرمدرک دیگری که بتواند شرط حداقل 5 سال سابقه سکونت را مشخص کنند.

وی افزود: متقاضی و افراد تحت تکفل وی باید فرم تعهد عدم مالکیت زمین و مسکن و فرم را نیز تکمیل کنند.

کد مطلب 1317789

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • زهره روشن دل RO ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      باسلام روزتون بخیر چرا شامل افراد مجرد نمیشه این طرح مگه مجردها حق زندگی ندارند اگر لطف کنید این طرح رو برای افراد مجرد هم بزارید که شاملش باشن عالیه.
    • سیدموسی سیداسحاقی IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
      0 0
      پاسخ
      مستاجر هستم سه تا فرزند دارم خانه میخواستم
    • IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ثبت نام از چه تاریخی شروع میشه ؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها