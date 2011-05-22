دور جدید ثبت نام مسکن مهر در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا قاسمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ثبت نام مسکن مهر در سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام، سرخس، تایباد، چناران، درگز، فریمان، قوچان، کاشمر و گناباد از 20 اردیبهشت ماه آغاز شده است.

وی با بیان کرد: لازم است متقاضیانی که قبلا در سایت وزارت تعاون ثبت نام کرده اند، نیز مجددا در سامانه مربوط به طرح مسکن مهر ثبت نام کنند.

وی اظهار داشت: اولویت افرادی که در گذشته در سایت اداره کل تعاون ثبت نام کرده اند، حفظ می شود.

وی در خصوص شرایط متقاضیان جهت استفاده از تسهیلات مسکن مهر گفت: متقاضیان ثبت نام در طرح مسکن مهر که فاقد واحد مسکونی، متأهل یا زن سرپرست خانوار و دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در محل مورد تقاضا هستند، می توانند جهت ثبت نام به سایت این اداره کل مراجعه کنند.

وی بیان کرد: در این میان زنان خود سرپرست مشروط به داشتن 35 سال سن و ارائه مستندات قانونی مبنی بر فوت یا طلاق همسر، نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور و معلولان جسمی - حرکتی حداقل 20 ساله با معرفی سازمان بهزیستی کشور از شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن معاف هستند.

قاسمی با اشاره به مدارک مورد نیاز برای ثبت نام متقاضیان اظهار داشت: اصل شناسنامه متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل وی به همراه کارت ملی، حکم کارگزینی متقاضی، فیش آب و برق محل سکونت فعلی متقاضی که به نام وی باشد و هرمدرک دیگری که بتواند شرط حداقل 5 سال سابقه سکونت را مشخص کنند.

وی افزود: متقاضی و افراد تحت تکفل وی باید فرم تعهد عدم مالکیت زمین و مسکن و فرم را نیز تکمیل کنند.