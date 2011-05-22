مدیرکل ارشاد یزد مدیر نمونه کشور در زمینه حمایت از تئاتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، در مراسمی که با حضور معاون هنری وزیر ارشاد و رئیس مرکز هنرهای نمایشی برگزار شد، لوح تقدیر و تندیس جشنواره اردیبهشت تئاتر ایران به محمود عالیشوندی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد اهدا شد.

بر اساس این گزارش، جشن اردیبهشت تئاتر ایران از 9 اردیبهشت ‌ماه با هدف قدردانی از تلاش و هنرآفرینی فعالان و دست ‌اندرکاران تئاتر کشور در تهران و مراکز 30 استان در حال برگزاری است.

معاون هنری وزیر ارشاد در مراسم اختتامیه چهارمین جشن اردیبهشت تئاتر ایران افزود: هنرهای نمایشی به واسطه ویژگی‌ های ذاتی و منحصر به فرد خود در ساختار استراتژی فرهنگی بسیاری از کشورها به عنوان یکی از بنیان‌های توسعه فرهنگی به حساب می ‌آید و تئاتر به عنوان هنری که شرط ذاتی حیات آن تغذیه از عشق و علاقه مردم است، باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد.

حمید شاه آبادی گفت: اردیبهشت تئاتر ایران، فرصت مغتنمی برای نگاه به عمر گذران تئاتر ایران در یک‌سال گذشته و نگاه به پیشکسوتان این هنر است و بزرگان تئاتر در این سال‌ها تلاش کردند که تئاتر ایران بهتر از گذشته عرض اندام کند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: امروز در نقطه‌ ای ایستاده‌ ایم که باید حرفی نو و اقدامی تازه در حوزه تئاتر را بنیان نهیم.

شاه ‌آبادی افزود: اگر به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت فکر کنیم، یکی از نقاط توجه باید حوزه تئاتر باشد که با افزایش خلاقیت‌ ها در این عرصه به رشد و بالندگی کشور توجه ویژه‌ ای خواهد شد.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: در سال گذشته در همه زیر شاخه ‌های حوزه معاونت هنری وزارت، آسیب‌ شناسی جدی صورت گرفت که در حوزه تئاتر توانست بر محوری‌ترین و کلیدی‌ ترین آسیب این حوزه دست بگذارد.



شاه ‌آبادی، ضعف در اجرای عمومی را کلیدی ‌ترین مشکل در حوزه تئاتر عنوان کرد و اظهار داشت: اگر تئاتر می ‌خواهد در زندگی اجتماعی مردم موثر باشد و نسلی فعال، خلاق و اندیشه ‌ورز را به جامعه تحویل دهد، راهی جز اجراهای عمومی ندارد.

وی با اشاره به اینکه اداره ‌کل هنرهای نمایشی، این شیوه را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: برای بیان آسیبهای اجتماعی موجود، بیان دردهای جامعه و نقاط قوت جامعه و اعتقادات مردم، تئاتر بهترین ابزار به شمار می‌ رود.

در همین مراسم از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد به عنوان مدیرکل نمونه در زمینه حمایت از هنر تئاتر تقدیر شد.