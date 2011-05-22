"لوهاور" برنده جایزه فدراسیون جهانی منتقدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی دیروز فیلم "اینجا باید همانجا باشد" ساخته پائولو سورنتینوی ایتالیایی و با بازی شان پن برنده جایزه انجمن جهانی کلیساها شد. فدراسیون جهانی منتقدان هر سال از هر یک از سه بخش مسابقه، نوعی نگاه و دو هفته کارگردانان یا هفته منتقدان به یک فیلم جایزه می‌دهد.



فیلم "لوهاور" کوریسماکی که داستانی درباره مهاجرت‌های غیر قانونی را روایت می‌کند در بخش مسابقه با ستایش‌های منتقدان مواجه شد و از بخت‌های جدی دریافت نخل طلایی کن به شمار می‌رود.



فدراسیون جهانی منتقدان از میان فیلم‌های بخش نوعی نگاه ، فیلم "وزیر" را برگزید. "پناه بگیر" هم که روز پنجشنبه جایزه بهترین فیلم بخش هفته منتقدان را دریافت کرده بود به عنوان سومین برنده جایزه فدراسیون جهانی منتقدان شناخته شد.



فیلم "آنجا باید همانجا باشد" که در بخش مسابقه جشنواره امسال به نمایش درآمده هم جایزه انجمن جهانی کلیساها را دریافت کرد. انجمن جهانی کلیساها همچنین از دو فیلم "لوهاور" و "ما داریم کجا می‌ریم" ساخته نادین لبکی فیلمساز لبنانی که در بخش نوعی نگاه به نمایش درآمده تقدیر کرد.

شصت و چهارمین دوره جشنواره کن امشب با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان می‌رسد.