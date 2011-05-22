صدا و سیمای خراسان رضوی به تولیدات شهرستانی توجه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام علی نهاوندی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با حجت الاسلام سید محمد کمال صداقت امام جمعه شهر کدکن بیان کرد: شبکه استانی آمادگی پخش انیمیشنها، فیلمهای کوتاه و آثار هنری تولید شده توسط هنرمندان و جوانان شهر کدکن را دارد.

نهاوندی اظهار داشت: با افزایش مدت زمان پخش برنامه های شبکه استانی به بیش از 20 ساعت در آینده ای نزدیک، حضور توانمندیهای شهرستان ها افزایش یابد.

حجت الاسلام سید محمد کمال صداقت امام جمعه شهر کدکن نیز با اشاره به وجود هفده روستا در اطراف این شهر و بافت مذهبی این منطقه، خواستار راه اندازی شبکه قرآن و خبر در این شهر شد.

وی وجود افراد نخبه و صاحب نظر در این منطقه را یکی از نقاط بسیار مثبت شهر کدکن دانست و ابراز امیدواری کرد که اقدامات صدا و سیما در این شهر باعث رونق بیشتر این منطقه شود.

در این دیدار فرح پور خبرنگار شبکه استانی در شهر کدکن و تربت حیدریه نیز گزارشی از نقاط قوت و ضعف اطلاع رسانی در این شهرستان را به مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی ارائه داد.

شهر کدکن با بیش از پنج هزار نفر جمعیت در 275 کیلومتری مشهد قرار دارد و جزء شهرستان تربت حیدریه است.