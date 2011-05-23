توقف گروه خورشید به علت خلف وعده برخی مسئولان بود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درخشانی سرپرست گروه موسیقی خورشید ضمن بیان این مطلب در نشست خبری که صبح امروز با حضور وحید تاج یکی از خوانندگان این گروه موسیقی و همچنین ایلیا محمدی مدیر گروه موسیقی خورشید برگزار شد ، در خصوص چرایی توقف در انجام فعالیت های گروه موسیقی در سه سال گذشته گفت : آخرین کنسرت گروه موسیقی خورشید به اجرای قطعاتی چون "حصار" و " سواران دشت امید" (ازآثار حسین علیزاده) اختصاص داشت؛ این کنسرت بدون آواز طراحی شده بود اما در بخش نوا به دلیل پیوستن محمد معتمدی (خواننده گروه موسیقی خورشید) به گروه موسیقی شیدا این بخش بدون خواننده برگزار شد که همین مسئله نوعی دلزدگی را در من ایجاد کرد به دنبال رفتن این خواننده برخی از نوازنده های کلیدی هم به گروه شیدا پیوستند و همین مسئله نوعی به هم ریختگی در پیکره گروه ایجاد کرد.

وی در ادامه افزود : البته ناگفته نماند که قبل از رفتن خواننده و برخی از نوازندگان به گروه شیدا انجمن موسیقی به عنوان یک نهاد دولتی که به طور مستقیم از وزارت ارشاد برای انجام فعالیت های خود بودجه دریافت می کند به گروه خورشید لطمه زد به این معنا که طبق قراردادی که با گروه خورشید بسته شد مجموع کنسرت هایی را در نمایشگاه سازهای موسیقی ایرانی اجرا کردیم اما پس از اجرا تا همین امروز وجه مورد قرار داد به ما پرداخت نشده است و همین مسئله در آن زمان مرا بسیار سرد کرد.

این نوازنده تار در ادامه افزود : از یک موسسه دولتی کمترین انتظاری که می توان داشت توجه به این مطلب است که اشخاص و گروه های هنری را برای حق خودشان تحت فشارنگذارند ولی متاسفانه انجمن موسیقی توجهی به این امر نداشته است؛ در نتیجه من هم مشغول تشکیل گروه شهناز با آواز استاد شجریان و سفرهای پی در پی شدم و تا اندازه ای از گروه خورشید غافل ماندم ولی خوشبختانه اعضای این گروه موسیقی با پشتکاری که داشتند به مجموع تمرینات خود ادامه دادند و در نهایت با همت ایلیا محمدنیا مدیر گروه موسیقی خورشید مقدمات برگزاری این کنسرت پس از سه سال وقفه فراهم شد.

مجید درخشانی در ادامه صحبت های خود با اشاره به قطعاتی که در این کنسرت اجرا خواهد شد اشاره کرد و گفت : گروه خورشید قطعاتی از موسیقی ایرانی را در چهار بخش و با حضور سه خواننده از دانش آموختگان کارگاه استاد محمدرضا شجریان اجرا خواهند کرد در این کنسرت آثاری به آهنگسازی من و حمید رضا حسن پور در چهار بخش در دستگاه همایون ، ماهور و آواز اصفهان برگزار می شود در بخش پایانی این برنامه هم یک خوانندگان یک تصنیف قدیمی را با یکدیگر می خوانند.

وی همچنین افزود : در آواز اصفهان یک قطعه از مولانا که 12 سال پیش ساخته بودم را برای اولین بار با صدای وحید تاج اجرا خواهد شد، مجموع قطعات در دستگاه ماهور را هم 15 سال پیش بر ردیف های ماهور بر شعری از رفعت سمنانی و همچنین یک قطعه به نام بی کران بر شعری از مولانا حدود 20 سال پیش آهنگسازی کرده بودم که با آواز مهدی امامی به روی صحنه می رود، بخش دیگری از این اجرا هم در اجرای قطعاتی در دستگاه همایون اختصاص دارد که مجتبی عسگری آن را اجرا خواهد کرد.

درخشانی در ادامه به ویژگی های آوازی این سه خواننده اشاره کرد و گفت : خوانندگانی که در این اجرا با گروه خورشید همکاری دارند از جمله دانش آموختگان کارگاه استاد شجریان هستند و هدف من هم از ترتیب این رپرتوار معرفی خواننده های خوب این کارگاه بود به همین دلیل با توجه به رنگ صداهای متفاوت این خوانندگان اجرای هریک از دستگاه را به آنها سپردم به عنوان مثال صدای وحید تاج مرا یاد آواز بنان می اندازد و صدای مجتنبی عسگری هم مرا یاد خواننده های دوره قاجار می اندازد و همچنین مهدی امامی هم رنگ صدایی قلندرانه و بم دارد که مناسب اجرای قطعاتی در دستگاه همایون است.

در ادامه این نشست وحید تاج یکی از خوانندگان این گروه موسیقی که قرار است قطعاتی در آواز اصفهان را اجرا کند به همکاری خود با درخشانی اشاره کرد و گفت : از همان سالهایی که موسیقی را شروع کردم همیشه نام درخشانی را به نیکی می شنیدم و شاید یکی از انگیزه های برای همراه شدن با گروه مجید درخشانی بد و خوشحالم که این موقعیت فراهم شده تا بتوانیم اجرای برنامه داشته باشم ؛ ضمن اینکه پنج سال دوره دیدن در کارکاه استاد شحریان غیر از تغییر نگرش نسبت به هنر آواز ، جمله بدی ها و تکنککی های آوازی درس با هم بودن و انجام یک کار گروهی را نیز آموختم.

این خواننده در ادامه افزود : تقسیم بندی آوازی یکی از ابتکاراتی بود که من تا کنون ندیده بودم و تجربه خوبی را در همراهی با گروه موسیقی خورشید کسب کردم زمانی که آقای درخشانی آواز اصفهان را به من پیشنهاد داد خیلی خوشحال شدم چراکه خواندن در آواز اصفهان و دشتی به جنس صدای من نزدیک تر است و از این بابت بسیار خوشحالم .

در پایان این نشست ایلیا محمدنیا مدیر گروه موسیقی خورشید ضمن یادآوری تاریخ برگزاری کنسرت به قیمت بلیت های این کنسرت اشاره کرد و گفت : کنسرت این گروه موسیقی در تاریخ 10 ، 11 و 12 خردادماه ساعت 21 در تالار وحدت برگزار می شود؛ اما در خصوص نحوه قیمت گذاری بلیتها باید متذکر شوم که با وجود حمایت های بسیار مدیریت بنیاد رودکی ، اجاره بها برای کرایه تالار وحدت شبی بالغ بر شش میلیون تومان است و اگر ضبط تصویری هم داشته باشیم مبلغ دو میلیون و نیم باید پول برای استقرار دوربین ووسایل مورد نیاز تصویربرداران بدهیم و این هزینه جدا از دستمزد تصویربرداران است ولی با وجود تمام این هزینه ها و محدویت های مالی که وجود دارد قیمت بلیت سالن ها از 10 تا 25 هزار تومان قیمت گذاری شده است.