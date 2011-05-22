کلاسهای آموزشی تعیین تکلیف برای آموزشیاران مازندران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان نصرالهی چمانی افزود: با توجه به در پیش بودن آزمون تعیین تکلیف آموزش و پرورش برای آموزشیاران و معلمان حق التدریسی کلاس هایی ویژه جهت آمادگی شرکت در آزمون در شهرهای مختلف برگزار شده است.

وی اظهار داشت: این کلاسها در شهرهای بهشهر، ساری، بابل، آمل و نور برای آموزشیاران در حال برگزاری است.

چمانی افزود: برگزاری این کلاسها به میزان 60 ساعت برای آموزشیاران تا اواخر خرداد ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: تعداد آموزشیاران و حق التدریسی هایی که در این کلاسها شرکت کرئه بیش از 900 نفر است.



