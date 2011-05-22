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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

کلاسهای آموزشی تعیین تکلیف برای آموزشیاران مازندران برگزار شد

کلاسهای آموزشی تعیین تکلیف برای آموزشیاران مازندران برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و منابع نیروی انسانی اداره کل نهضت سواد آموزی مازندران گفت: کلاس های آموزشی آمادگی آزمون تعیین تکلیف برای آموزشیاران در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان نصرالهی چمانی افزود: با توجه به در پیش بودن آزمون تعیین تکلیف آموزش و پرورش برای آموزشیاران و معلمان حق التدریسی کلاس هایی ویژه جهت آمادگی شرکت در آزمون در شهرهای مختلف برگزار شده است.

وی اظهار داشت: این کلاسها در شهرهای بهشهر، ساری، بابل، آمل و نور برای آموزشیاران در حال برگزاری است.

چمانی افزود: برگزاری این کلاسها به میزان 60 ساعت برای آموزشیاران تا اواخر خرداد ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: تعداد آموزشیاران و حق التدریسی هایی که در این کلاسها شرکت کرئه بیش از 900 نفر است.


 
کد مطلب 1317798

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