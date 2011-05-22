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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۳

در سه سال گذشته/

94 کیلومتر از کانالهای فرعی آبیاری و زهکشی در گیلان بتنی شد

94 کیلومتر از کانالهای فرعی آبیاری و زهکشی در گیلان بتنی شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرآب و خاک و امور مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان از بتنی شدن 94 کیلومتر از کانالهای فرعی آبیاری و زهکشی از سال 87 تاکنون در استان خبر داد.

احمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کانالهای فرعی آبیاری و زهکشی در سطحی معادل 13 هزار هکتار از شالیزارهای استان از سوی جهاد کشاورزی بتنی شده است.

وی اظهارداشت: تنها در سال گذشته حدود 59 کیلومتر کانالهای فرعی آبیاری و زهکشی به اجرا درآمده است که این رقم در مقایسه با سال 88 افزایش دو برابری را نشان می دهد.

مدیرآب و خاک و امور مهندسی سازمان جهاد کشاورزی گیلان همچنین ازاجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سطح استان اشاره کرد و گفت: تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری به معنای منظم کردن قطعات نامنظم و غیر هندسی به همراه ساخت و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی به گونه ای که هر قطعه منظم تسطیح شده و به طور مستقل دارای کانال آبیاری با هدف  آبگیری و کانال زهکشی برا ی تخلیه زه آب به همراه جاده سرویس مناسب باشد.
 
وی ادامه داد: بخش عمده اراضی شالیزاری در استان گیلان در فصول غیر زراعی زهدار (آبگیر) بوده و امکان کشت دوم و استفاده مجدد از اراضی به منظور بالا بردن تراکم کشت عملا مقدور نیست.
کد مطلب 1317799

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