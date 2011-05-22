صدور کارت هوشمند سوخت برای کشاورزان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، جلال گلچین صبح یکشنبه در جلسه هدفمند سازی یارانه ها در سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، گفت: 29 هزار و 489 بهره بردار و تولید کننده در سامانه اینترنتی سازمان ثبت نام کرده اند ولی با توجه به اینکه ملاک تحویل سوخت به بخش کشاورزی تنها ثبت نام در سامانه "شناسایی اطلاعات مصرف کنندگان جزء بخش کشاورزی" به آدرس اینترنتی www.agri.niopdc.irاست لذا بهره برداران بخش کشاورزی باید نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه سامانه agri به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به ادوات و تجهیزات مصرف کننده سوخت در بخش مصرف کنندگان جزء کشاورزی ایجاد شده است گفت: در حال حاضر، پیرو ابلاغیه دولت، مصرف کنندگان جزء بخش کشاورزی باید به منظور جمع آوری اطلاعات وسایل، ادوات و مصارف سوخت مایع خود در سامانه "شناسایی اطلاعات مصرف کنندگان جزء بخش کشاورزی" ثبت نام کنند.

گلچین اضافه کرد: اطلاعات بیش از شش هزار نفر از بهره برداران بخش کشاورزی و مالکان چاههای کشاورزی استان هنوز در این سامانه وارد نشده است که شایسته است این تعداد هرچه زودتر نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه مصرف کنندگان جزء، افرادی هستند که در یک دوره به ازای هر ماه کمتر از شش هزار لیتر مصرف سوخت دارند افزود: تمام ادوات یا تاسیسات مصرف کننده سوخت که در زمینه فعالیت های تولیدی مصرف کنندگان جزء بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد همچون ادوات و ماشین آلات کشاورزی، شناورهای صیادی و شیلات، مرغداری و سایر ماکیان، واحدهای تولیدی گلخانه ای، موتورپمپ های آب کشاورزی، دامداری، واحدهای پرورش ماهی و آبزیان و واحدهای پرورش قارچ و کمپوست باید در سامانه ثبت کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه اطلاعات از طریق مدیریت های جهاد کشاورزی در شهرستان ها و کمیته های بازدید کننده مورد بررسی قرار می گیرد، افزود: ادوات و تاسیسات ثبت شده در سامانه، به صورت حضوری توسط کمیته ای مورد بررسی قرار گرفته و مورد راست آزمایی و صحت سنجی قرار می گیرد.

جلال گلچین با بیان اینکه تخصیص سهمیه سوخت به ادوات و تاسیسات تائید شده از طریق شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران صورت می گیرد گفت: بهره برداران بخش کشاورزی شهرستانهای استان جهت طرح هرگونه پرسش و رفع هرگونه مشکلی در رابطه با سهمیه سوخت، به ستادهای مستقر در مدیریت های جهادکشاورزی شهرستانهای استان مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه در خصوص تامین سوخت کشاورزان طبق مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها سوخت مورد نیاز کشاورزان براساس نیاز واقعی هر تولیدکننده و با قیمت 150 تومان برای کشاورزان عرضه می‌شود ادامه داد: کارت هوشمند سوخت جهت تامین سوخت مورد نیاز کشاورزان طراحی شده و طبق گفته مسئولین امر، صدور کارت هوشمند سوخت برای کشاورزان تا انتهای خرداد ماه عملیاتی و ارائه خواهد شد.

گفتنی است در سامانه اینترنتی سازمان، اطلاعات 29 هزار و 489 بهره بردار و تولیدکننده ثبت نام کرده اند که از این تعداد اطلاعات، دو هزار و 577 دامداری، 819 مرغداری، 178 مورد گلخانه، 16 مورد پرورش قارچ، 25 هزار و 377 مورد تراکتور و همچنین اطلاعات 522 مورد کمباین ثبت شده است.