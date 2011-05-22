سیستان و بلوچستان 80 هزار دانشجو دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، رجبعلی شیخ زاده ظهر یکشنبه در جشن ارتقای علمی اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: پذیرفته شدن دانش آموختگان در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاههای استان و ارتقای علمی اساتید نشانه توانمندی بالای علمی مراکز آموزش عالی بخصوص دانشگاه مادر این استان است.

وی گفت: اعتبار دانشگاه سیستان و بلوچستان برگرفته از توانمندی علمی و تعهد استادان برجسته آن است که نمونه بارزش رجوع و استناد فعالان در دانشگاههای دنیا به مطالب علمی استادان این دانشگاه است .

وی افزود: وجود مقالات علمی و کتب معتبر، طرحهای پژوهشی و برگزاری کنفرانس های علمی در سطح ملی نشانه توانمندی پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان است.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: این استان گنجی ناشناخته است که هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و استعدادهایش شکوفا شود بهره مندی مردم کشور از این موهبت الهی کمتر شناخته شده بیشتر می شود.

وی گفت: توانمندی دانشگاه سیستان و بلوچستان و ظرفیتهایش همانند ظرفیتهای استان پنهان مانده است که نیاز است اطلاع رسانی بیشتری در این زمینه انجام گیرد تا کشور بتواند در راستای توسعه همه جانبه از این توانمندی پنهان بهره مند شود .