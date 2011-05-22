مصوبه پرداخت هزینه برای قطعه هنرمندان لغو شد

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی با اعلام این خبر در توضیح جزئیات مذاکرات این نهاد صنفی با هادی ایازی معاون اجتماعی شهرداری تهران به خبرنگار مهر، گفت : پس از درج این خبر در خبرگزاری مهر و همچنین پیگیری هیئت مدیره خانه موسیقی طی چند روز گذشته دکتر ایازی امروز صبح این مژده را داد که از این پس همانند گذشته هیچ هزینه ای بابت دفن عزیزان هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) دریافت نمی شود.

لازم به ذکر است پانزده سال پیش قطعه ای (به صورت رایگان) توسط شهردار وقت به هنرمندان در بهشت زهرا اختصاص داده شد، ولی هفته گذشته به دنبال درگذشت رامین اصلاح (نوازنده و سازنده ساز تار) با خبر شدیم که دریافت وجه چهار میلیون تومانی برای دفن هنرمندان تازه از دنیا رفته الزامی شده است.