مراسم روز جهانی تالاسمی در خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی در مراسم بزرگداشت سالروز جهانی تالاسمی گفت: به گواه مشتریان داخلی و خارجی سازمان انتقال خون در منطقه و مجامع بین المللی دارای جایگاه شایسته و معتبر است.

خیامی ظهر یکشنبه در این مراسم که از سوی انجمن تالاسمی استان و با حضور جمعی از بیماران و خانواده های آنان و نیز پزشکان و مسئولان در مشهد برگزار شد با گرامیداشت این روز تاکید کرد: مجموعه عام المنفعه انتقال خون همواره در کنار بیماران نیازمند به فراورده های خونی است و تلاش می کند، با ارتقا کمی و کیفی فعالیت ها بیش از پیش رضایت مشتریان خود را فراهم آورد.

وی با مرور سوابق تهیه فراورده های خونی برای بیماران تالاسمی عنوان کرد: در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته برای این بیماران خون فیلتره شده تهیه می شود که برای مصارف طولانی مدت خون مناسبتر است.

