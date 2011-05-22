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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

مراسم روز جهانی تالاسمی در خراسان رضوی برگزار شد

مراسم روز جهانی تالاسمی در خراسان رضوی برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مراسم روز جهانی تالاسمی با حضور مسئولان خراسان رضوی در این استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی در مراسم بزرگداشت سالروز جهانی تالاسمی گفت: به گواه مشتریان داخلی و خارجی سازمان انتقال خون در منطقه و مجامع بین المللی دارای جایگاه شایسته و معتبر است.

خیامی ظهر یکشنبه در این مراسم که از سوی انجمن تالاسمی استان و با حضور جمعی از بیماران و خانواده های آنان و نیز پزشکان و مسئولان در مشهد برگزار شد با گرامیداشت این روز تاکید کرد: مجموعه عام المنفعه انتقال خون همواره در کنار بیماران نیازمند به فراورده های خونی است و تلاش می کند، با ارتقا کمی و کیفی فعالیت ها بیش از پیش رضایت مشتریان خود را فراهم آورد.

وی با مرور سوابق تهیه فراورده های خونی برای بیماران تالاسمی عنوان کرد: در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته برای این بیماران خون فیلتره شده تهیه می شود که برای مصارف طولانی مدت خون مناسبتر است.
 

کد مطلب 1317807

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