نام نویسی متقاضیان مشاغل خانگی در کرمان آغاز شد

سید جواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: متقاضیان باید یکی از فرم های نام نویسی که شامل پشتیبان، تحت پوشش و مستقل هستند را تکمیل کنند که فرم ها توسط دستگاه اجرائی مربوطه بررسی و در صورت تائید طرح، مجوز آن توسط اداره کار و امور اجتماعی صادر می شود.

وی گفت: مشاغل خانگی توسط اعضاء خانواده در فضای مسکونی، بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحد های مجاور انجام می شود و در نهایت کالای قابل عرضه به بازار تولید می شود.

این مسئول اظهار داشت: فهرست رشته های مشاغل خانگی در پایگاه های اینترنتی وزارت کار و امور اجتماعی جهت استفاده متقاضیان و علاقه مندان موجود است.

وی اعلام کرد: متقاضیان طرح مذکور می توانند از تسهیلات 50 میلیون ریالی صندوق مهر امام رضا با بهره پنج ساله بهرمند شوند.

منصوری اظهار داشت: سایر بانک های عامل نیز در قالب این طرح به متقاضیان مستقل تسهیلات 30 میلیون ریالی با مدت پرداخت سه ساله ارائه می دهند.

وی در ادمه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا به افراد پشتیبان مشاغل خانگی تا سقف یک میلیارد ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله خبر داد و گفت: بانک های عامل نیز افراد پشتیبان را با پرداخت تسهیلات تا سقف 10 میلیارد ریال با حداکثر دوره باز پرداخت سه ساله پشتیبانی می کنند.

منصوری گفت: تسهیلات اختصاص یافته بیش از 30 میلیارد ریال به صاحبان کسب و کار خانگی شامل پشتیبان و مستقل مشمول آئین نامه پرداخت یارانه تسهیلات صاحبان بنگاه های اقتصادی زود بازده و کارآفرین است.

