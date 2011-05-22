کتاب "فرهنگ عامیانه زیارتگاههای گیلان" نقد و بررسی شد

مسئول واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراسم و آیین های مذهبی در روند های تاریخی خود با درهم آمیختن اسطوره و آئین به بخشی از باورهای عامیانه مردم تبدیل شده است.

آناهیتا ره پیما افزود: استان گیلان با توجه به موقعیت مذهبی خود از آغاز دوره های اسلامی تاکنون تجلی گاه باورهای است که نهادهای آن به عنوان مکان های مقدس در فرهنگ مردم منطقه از احترام و اعتبار برخوردار بوده و کتاب حاضر در پی معرفی و شناساندن این باورهاست.

وی ادامه داد: نویسنده این کتاب با کار میدانی ضمن پرداختن به معرفی موقعیت های جغرافیایی و معماری بقعه ها، آیین ها و باورداشت های مردم نسبت به این نهادها را نیز ثبت کرده است.

"محمد تقی پور احمد جکتاجی" فعالیت پژوهشی خود را از سال 1350 با چاپ مقالاتی در نشریات مختلف آغاز کرد، با انتشار نشریه دامون در سال 1358 وارد عرصه روز نامه نگاری شد.

از تیر ماه سال 1371 نشریه گیله وا را منتشر کرد که تا امروز ادامه دارد و مهمترین نشریه در معرفی گیلان به شمار می رود وی در حوزه های کتاب شناسی، نسخه شناسی، ترجمه و تاریخ، تالیفاتی چند منتشر کرده است، گردآوری شش جلد از مجموعه مقالات گیلان نامه و کتاب افسانه های گیلان از جمله آثار اوست.

" سید هاشم موسوی " مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان است.