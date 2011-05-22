فناوری های حوزه سلامت در مازندران متمرکز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه نمایشگاه بین المللی سلامت در تهران تفاهم نامه ای بین معاونان تحقیقات و

فناوری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به امضاء رسید.

بر اساس این تفاهم نامه تمام فعالیتهای مربوط به فناوری در حوزه سلامت در پارک علم و فناوری مازندران استقرار و از حمایتها و تسهیلات مربوطه بهره مند می شوند.

دکتر مهدی نژاد نوری، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ضمن بیان توان بالای فناوری کشور به خصوص در حوزه تجهیزات پزشکی و ارزبری این گونه تجهیزات و لزوم تبدیل ایده های فن آورانه محققان به محصول، اظهار امیدواری کرد: این پارک بتواند امکانات حمایتی در جلب وهدایت این ایده ها و اتصال حلقه های پژوهش و فناوری و تولید محصول موفق باشد.

قانعی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه پارک علم و فناوری حلقه مفقوده ای در جریان فناوری و تولید محصول از تحقیق و دانش است افزود : با شروع به کار این پارک در مازندران سبب تسهیل و رونق تولید محصولات ناشی از ایده های فناورانه می شود.

وی افزود: نقش مراکز رشد دانشگاههای علوم پزشکی مازندران و واحد انستیتو پاستور آمل در این راستا بسیار مهم است.

محمد مهدی ناصحی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران نیز با قدردانی از معاونین تحقیقات وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه توان بالایی در دانشگاههای استان در بخش پژوهشی وجود دارد افزود :امضاء این تفاهم نامه کمک فراوانی به رشد تولید محصول مبتنی بر تحقیق و فناوری می کند.