اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، شمشیرباز همدانی مقام سوم مسابقات جایزه بزرگ اسلحه اپه را به دست آورد.

سامان آزادیان موفق به کسب نشان برنز مسابقات جایزه بزرگ در اسلحه اپه به میزبانی سالن کلاهدوز تهران شد.

مسابقات اسلحه اپه با حضور 50 شرکت کننده از 14 استان کشور برگزار شد و در این مسابقات در اسلحه سابر حسام همدانی مقام نهم را به دست آورد.

دانش آموز همدانی به اردوی تیم ملی صحرانوردی راه یافت

سمیه شمس دانش آموز همدانی از دبیرستان فدک همدان به اردوی تیم ملی صحرانوردی دانش آموزی، اعزامی به مسابقات آسیایی مغولستان راه یافت.

سمیه شمس در سال 1387 وارد رشته دوومیدانی شد و از سال 1388 به صورت حرفه ای در این رشته فعالیت کرد.

شمس دارای مقام سوم المپیاد ایرانیان نوجوانان در ماده سه هزار متر، مقام دوم در اولین المپیک دانش آموزی در ماده هزار و 500 متر، مقام سوم در لیگ کشور و مقام سوم در رده سنی بزرگسالان در ماده سه هزار متر در سال جاری است.

وی در سال جاری در مسابقات انتخابی تیم ملی که در دو مرحله برگزار شد در مرحله اول مقام اول را کسب کرد.

برگزاری مسابقات بیلیارد به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در همدان

یک دوره مسابقه بیلیارد دوستانه به مناسبت گرامیداشت آزادسازی خرمشهر در باشگاه بیلیارد پردیس همدان برگزار شد.

این مسابقه با حضور 24 نفر به صورت دو حذفی برگزار شد و بعد از انجام 45 بازی عرفان حسینی- سعید صالحی و حمید احمدی به ترتیب اول تا سوم شدند.

به نفرات برتر این مسابقات حکم قهرمانی و جوایز نقدی اهدا شد.

مسابقات اسنوکو انتخابی همدان نیز اول تیرماه برگزار می شود.