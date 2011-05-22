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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

در رادیو معارف؛

تاریخچه انجمن حجتیه بررسی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر گروه فقه و سیره رادیو معارف از نقد و بررسی تاریخچه انجمن حجتیه در برنامه تا جمعه ظهور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی صفایی گفت: تاریخچه انجمن حجتیه از بدو شکل‌گیری تا بروز انحراف و عملکرد این گروه منحرف از تاریخ 6 خرداد ماه در برنامه تا جمعه ظهور مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: این موضوع با کارشناسی استاد ترکاشوند از محققان و پژوهشگران مرکز تخصصی کلام وابسته به دفتر آیت الله العظمی سبحانی در این برنامه مورد واکاوی و بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ برنامه " تا جمعه ظهور" هر هفته جمعه‌ها از ساعت 8:30 تا 10 به طور زنده از رادیو معارف بامحوریت مباحث مربوط به مهدویت پخش می‌شود.

علاقمندان برای ارائه نقطه نظرات خود می‌توانند با شماره تلفن‌‌های ارتباطات روابط عمومی، 2ـ2910551 با پیش شماره 0251 و یا با سامانه پیام کوتاه 30000553 با درج کد 313 ارتباط برقرار نمایند.
 

کد مطلب 1317819

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