به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی صفایی گفت: تاریخچه انجمن حجتیه از بدو شکل‌گیری تا بروز انحراف و عملکرد این گروه منحرف از تاریخ 6 خرداد ماه در برنامه تا جمعه ظهور مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.



وی در ادامه افزود: این موضوع با کارشناسی استاد ترکاشوند از محققان و پژوهشگران مرکز تخصصی کلام وابسته به دفتر آیت الله العظمی سبحانی در این برنامه مورد واکاوی و بررسی قرار خواهد گرفت.



گفتنی است؛ برنامه " تا جمعه ظهور" هر هفته جمعه‌ها از ساعت 8:30 تا 10 به طور زنده از رادیو معارف بامحوریت مباحث مربوط به مهدویت پخش می‌شود.



علاقمندان برای ارائه نقطه نظرات خود می‌توانند با شماره تلفن‌‌های ارتباطات روابط عمومی، 2ـ2910551 با پیش شماره 0251 و یا با سامانه پیام کوتاه 30000553 با درج کد 313 ارتباط برقرار نمایند.

