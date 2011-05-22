انتقاد حاجیلو از وضعیت نابسامان تیم امید/ بیخود نیست نتیجه نمی گیریم!

اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه وضعیت مدارک تحصیلی و خدمت نظام وظیفه اغلب بازیکنان تیم امید مشخص نیست. در چند روز اخیر مدام پیگیر جمع‌آوری این مدارک از طریق باشگاه‌ها یا خود بازیکنان هستم که متاسفانه همکاری لازم در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: بعضی بازیکنان پاسپورت ندارند، تعدادی وضعیت خدمت نظام وظیفه‌شان معلوم نیست و برخی وضعیت تحصیلی مشخصی ندارند. باید همه مدارک تیم آماده شود و پس از آن مراحل خروج از کشور را پیگیری کنیم.

سرپرست تیم امید تاکید کرد: در فدراسیون هم وضعیت مدارک بازیکنان مشخص نیست و پرونده هر بازیکن را باید از یک اتاق پیدا کنیم. با این وضعیت بی دلیل نیست که تیم امید 36 سال است نتیجه نمی گیرد!

حاجیلو اضافه کرد: بازیکنان امید یا محصل هستند یا مشمول و برای گرفتن مجوز خروج از کشور آنها باید پروسه خاصی طی شود و جالب اینکه برای هر بار خروج از کشور بازیکنان این پروسه باید از ابتدا دوباره تکرار شود.

وی به عنوان پیشنهاد برای حل مشکل تیم امید گفت: به نظر من بهتر است برای بازیکنان تیم امید پاسپورت موقت صادر شود و هر بار نیاز نباشد تا برای خروج از کشور بازیکنان تشریفات و پروسه طولانی طی شود و بعضا تا دقیقه آخرهم معلوم نمی شود کدام بازیکن مشکلی برای اعزام دارد.

سرپرست تیم امید در خصوص اینکه رئیس فدراسیون فوتبال مدعی است در هیچ دوره‌ای به اندازه فدراسیون اخیر به تیم‌های پایه توجه نشده است، گفت: شاید این توجه بیشتر در جذب نیروها و به کارگیری بازیکنان پایه در تیم‌های ملی بوده ولی در بخش اداری تیم‌های پایه وضعیت بلاتکلیفی دارند و فدراسیون هیچگونه تشکیلات منظم و سازمان یافته‌ای در این زمینه ندارد.

حاجیلو خاطر نشان کرد: برخی از مدارک تیم امید باید از شهرستان‌ها ارسال شود که متاسفانه باشگاه‌ها همکاری لازم را ندارند و بعضا مسئولان تیم‌ها نیز در دسترس نیستند و با این وضعیت چطور می شود تیمی که یک هفته دیگر باید عازم اوکراین شود را بدون دغدغه و استرس اعزام کرد.

وی در پایان تصریح کرد: امیدوارم مسئولان مشکلات تیم امید را یکبار برای همیشه حل کنند تا بخش عمده‌ای از انرژی و فکر مسئولان و کادر فنی تیم در اینگونه مسائل بازدارنده که می‌تواند در عملکرد و نتایج تیم تاثیر منفی بگذارد، تلف نشود.