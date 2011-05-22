باشگاه پاس بیانیه داد/ آقای قلعه نویی فوتبال پاکتان این بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر از همدان ، باشگاه پاس همدان در بیانیه شدیدالحن خود، با حمله به فوتبال به مطالبی از قبیل انتقاد از عملکرد تیم فوتبال سپاهان اصفهان به دلیل قرار گرفتن در برابر تیم فوتبال سایپا با تیم دوم خود و قدردانی از علی دایی و تیم فوتبال پرسپولیس تهران، پرداخته است.

متن کامل بیانیه باشگاه پاس به این شرح است:

بازی های هفته پایانی لیگ برتر دهم سرشار از اتفاقاتی بود که شاید برای برخی آقایان خوشایند باشد اما در مجموع اگر واقع بینانه نگاه کنیم، فوتبال جمعه سرشار از ناپاکی ها و ناخالصی ها بود.

فوتبالی که برخی آقایان برای زنده ماندن هم نوع خود باختند تا پاس را قربانی هدف عاری از جوانمردی خود کنند.

پیروز شدن به هر قیمتی برای زنده ماندن، مصداق عمل آقایانی است که روز جمعه قداست فوتبال را خدشه دار کردند و اعتبار و هویت انسانی خود را به راحتی به حراج گذاشتند.

اینجا چیزی به نام فوتبال، پاکی ها و جوانمردی ها پیدا نمی شود و شرافت و انسانیت نادیده گرفته می شود.

رویارویی تیم های وزارتخانه ای که نیمی از آنها در خطر سقوط بودند، طبیعی است که جریان های پشت پرده نتیجه بازی را رقم می زند.

نفت و شاهین، راه آهن و مس و سپاهان و سایپا، همه و همه از مجموعه صنعتی هستند و بسیار مشهود است که به جای ارائه یک فوتبال پاک؛ گل به هم هدیه می دهند.

آقای قلعه نویی، این بود فوتبال پاکی که از آن دم می زدید؟ تیم دوم خود را به میدان فرستادید که حریف را در لیگ برتر ماندگار کنید؟

یادتان رفت دو فصل پیش از آقای جلالی به خاطر ارائه فوتبال جوانمردانه و پاک، تشکر کردید؟ حالا خود شما پاکی های فوتبال را با تصمیم غیراخلاقی خود آلوده کردید.

این رسم، رسم جوانمردی نیست که شما مدام آن را برای خود یدک می کشید تا شاید محبوبیت نزد دیگر هواداران فوتبال پیدا کنید.

هویت ها مشخص است و هدف ها روشن زد و بندهایی که پشت پرده می شود تا مبادا تیمی که با بودجه های کلان یک وزارتخانه دولتی در خطر سقوط است، این چنین شود.

ای کاش این دسته از کسانی که بانی فوتبال ناپاک هستند جرگه ای از ارزش های فوتبالی و جوانمردانه علی دایی سرمربی پرسپولیس در وجودشان بود.

روز جمعه ۱۵ هزار هوادار همدانی حاضر در ورزشگاه شهید مفتح یکصدا دایی را به خاطر ارائه یک فوتبال پاک تشویق کردند و در آن سو مربیانی که به هم نوع در حال سقوط خود گل هدیه کردند.

اگر ارزش ماندن در لیگ برتر به هر قیمتی آنقدر مهم و عرف است که فوتبال پاک نادیده گرفته شود، باید فاتحه این فوتبال را بخوانیم.

براستی آقایان بازی کثیف سیخی چند است که این چنین به آن چسبیده اید. ما که خریدارش نبوده و نیستیم اما گویا مزه این فوتبال کثیف برای شما خوش طعم بوده که عادت کرده اید اینگونه رفتار کنید.

فوتبال ناپاک به هر حال این بار پاس و هوادارانش را قربانی کرد اما آنچه که در این واقعه تلخ شاهد بودیم یک روز کاملا ناجوانمردانه بود که برخی آقایان رقم زدند تا پاس سقوط کند.