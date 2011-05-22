اولین گروه از پزشکان متخصص در مناطق محروم کشور مستقر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش طاهرخانی با اعلام این مطلب افزود: از سوم خردادماه و همزمان با ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت امام خمینی (ره) و سالروز آزادسازی خرمشهر، اولین گروه از متخصصان داوطلب طرح مدد محرومان سازمان نظام پزشکی با استقرار در بخش محروم بازفت در استان چهار محال و بختیاری خدمات رایگان درمانی به بیماران نیازمند ارایه خواهند کرد.

دبیر مجمع درمانگران داوطلب (مدد محرومان) سازمان نظام پزشکی ایران گفت: در سطح اول ارایه خدمات سلامت، پزشکان عمومی مستقر شده در منطقه، بیماران نیازمند را ویزیت نموده و سپس آنها را به پزشکان متخصص ارجاع خواهند داد و بدین ترتیب ضمن رعایت نظام ارجاع، بیماران از خدمات درمانی لازم بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: از 11 تا 15 خردادماه جاری و همزمان با سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، یک بیمارستان صحرایی در منطقه بازفت بر پا خواهد شد تا علاوه بر ارایه خدمات سرپایی توسط پزشکان عمومی و متخصص، بیماران نیازمند از خدماتی مانند اعمال جراحی نیز بهره‌مند شوند.

به گفته عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، تعدادی از متخصصان داخلی، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی عمومی، جراحی زنان و دندانپزشکان به همراه جمعی از پزشکان عمومی، اولین گروه از پزشکان اعزامی طرح مدد محرومان سازمان نظام پزشکی به مناطق محروم را تشکیل می دهند.

طاهرخانی با تاکید بر اینکه جامعه پزشکی با ارایه خدمات رایگان درمانی در مناسبتها و ایام مختلف سال به ویژه در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، نشان داده که هرگز به دلیل نیاز مالی، جریان درمان دچار وقفه نخواهد شد، اظهار کرد: ارایه خدمات تخصصی به محرومان توسط درمانگران داوطلب سازمان نظام پزشکی اقدام دیگری است که نشان می‌دهد جامعه پزشکی فارغ از نگاههای مادی، همواره سلامت مردم به ویژه بیماران محروم را دغدغه خود می‌داند.