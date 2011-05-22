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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

سجادیان:

مجلس به موضوع وقف توجه ویژه ای دارد

مجلس به موضوع وقف توجه ویژه ای دارد

خواف - خبرگزاری مهر: نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس گفت: مجلس به موضوع وقف توجه ویژه ای دارد و در فراکسیون وقف و امور خیریه تعداد زیادی از نمایندگان عضو هستند که این نشانگر توجه ویژه آنان به این امر است.

به گزارش خبرنگار مهر در خواف، محمدرضا سجادیان بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وقف یکی از مکانیزمهای تحقق عدالت اجتماعی و وسیله ای صلح آمیز برای توزیع مجدد درآمد بدون هر گونه اجبار است.

وی ادامه داد: براین اساس می توان گفت که وقف در حمایت از وحدت ملی و اجتماعی و جلوگیری از بروز بی ثباتی و خشونت و تنش میان گروه های اجتماعی با وضعیت اقتصادی متفاوت نقش دارد.

وی افزود: در قانون بودجه، رقم خوبی برای موضوع وقف در نظر گرفته شده و در قانون پنجم توسعه نیز برای این امورات پیشنهادات خوبی ارائه شده است.

وی گفت: ترویج فرهنگ وقف در جامعه، امری ضروریست و در مناطقی که به این مهم توجه شده است مردم در این امر وقف جلوتر از دیگر مناطق هستند.

وی اضافه کرد: وقف نقش ملموسی در ارائه خدمات رفاهی مانند ازدواج، اشتغال، تحصیل برگزاری و مراسم عزاداری دارد و از این طریق سهم مؤثری در افزایش امید به زندگی و آینده در جامعه ایفا می کند.

وی ادامه داد: رسانه ها در همه بخش ها مؤثر هستند و در زمینه وقف نیز با اطلاع رسانی خوب و گسترده می توانند نقشی تأثیرگذار در ترویج فرهنگ وقف داشته باشند.
 

کد مطلب 1317826

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