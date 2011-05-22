مجلس به موضوع وقف توجه ویژه ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خواف، محمدرضا سجادیان بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وقف یکی از مکانیزمهای تحقق عدالت اجتماعی و وسیله ای صلح آمیز برای توزیع مجدد درآمد بدون هر گونه اجبار است.

وی ادامه داد: براین اساس می توان گفت که وقف در حمایت از وحدت ملی و اجتماعی و جلوگیری از بروز بی ثباتی و خشونت و تنش میان گروه های اجتماعی با وضعیت اقتصادی متفاوت نقش دارد.

وی افزود: در قانون بودجه، رقم خوبی برای موضوع وقف در نظر گرفته شده و در قانون پنجم توسعه نیز برای این امورات پیشنهادات خوبی ارائه شده است.

وی گفت: ترویج فرهنگ وقف در جامعه، امری ضروریست و در مناطقی که به این مهم توجه شده است مردم در این امر وقف جلوتر از دیگر مناطق هستند.

وی اضافه کرد: وقف نقش ملموسی در ارائه خدمات رفاهی مانند ازدواج، اشتغال، تحصیل برگزاری و مراسم عزاداری دارد و از این طریق سهم مؤثری در افزایش امید به زندگی و آینده در جامعه ایفا می کند.

وی ادامه داد: رسانه ها در همه بخش ها مؤثر هستند و در زمینه وقف نیز با اطلاع رسانی خوب و گسترده می توانند نقشی تأثیرگذار در ترویج فرهنگ وقف داشته باشند.

