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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

آخرین وضعیت حجازی/

ناصر حجازی در کما/ اسطوره هنوز زنده است

ناصر حجازی در کما/ اسطوره هنوز زنده است

علیرغم اخبار ضد و نقیض در خصوص درگذشت ناصر حجازی وی در وضعیت کما به سر می‌برد و به گفته مسئولان بیمارستان کسری خبر فوت وی صحت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین خبرها از وضعیت ناصر حجازی حاکی از آن است که وی صبح امروز دچار خونریزی شدید مغزی شده و مراقبت‌های ویژه از وی در بخش ICU ادامه دارد.

یکی از دوستان نزدیک ناصر حجازی در این باره به خبرنگار مهر گفت: وضعیت حجازی از صبح امروز رو به وخامت گذاشته و در حال حاضر وی با دستگاه  "بلنت" و با شوک مصنوعی زنده است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه حجازی همچنان زنده است و اخباری که در خصوص فوت ایشان منتشر شده صحت ندارد.

یکی از مسئولان بیمارستان کسری نیز خبر فوت ناصرحجازی را تکذیب کرد.

حشمت مهاجرانی و محمد پنجعلی نیز صبح امروز به ملاقات ناصر حجازی رفتند و آنها نیز خبر فوت حجازی را تکذیب کردند.

ناصر حجازی از یکسال گذشته به دلیل بیماری دستگاه تنفسی تحت نظر پزشکان قرار دارد. 

کد مطلب 1317827

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