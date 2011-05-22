ناصر حجازی در کما/ اسطوره هنوز زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین خبرها از وضعیت ناصر حجازی حاکی از آن است که وی صبح امروز دچار خونریزی شدید مغزی شده و مراقبت‌های ویژه از وی در بخش ICU ادامه دارد.

یکی از دوستان نزدیک ناصر حجازی در این باره به خبرنگار مهر گفت: وضعیت حجازی از صبح امروز رو به وخامت گذاشته و در حال حاضر وی با دستگاه "بلنت" و با شوک مصنوعی زنده است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه حجازی همچنان زنده است و اخباری که در خصوص فوت ایشان منتشر شده صحت ندارد.

یکی از مسئولان بیمارستان کسری نیز خبر فوت ناصرحجازی را تکذیب کرد.

حشمت مهاجرانی و محمد پنجعلی نیز صبح امروز به ملاقات ناصر حجازی رفتند و آنها نیز خبر فوت حجازی را تکذیب کردند.

ناصر حجازی از یکسال گذشته به دلیل بیماری دستگاه تنفسی تحت نظر پزشکان قرار دارد.