به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نفت با انتشار بیانیه ای حضور سیدمسعود میرکاظمی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و پذیرش مسئولیت در این مجموعه پیمانکاری را رد کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سید مسعود میرکاظمی به دلیل عضویت در هیئت علمی دانشگاه، علاقمند به پذیرش مسئولیتهای اجرایی نبوده و درصدد انجام امور علمی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور است.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری از 25 اردیبهشت ماه سالجاری با برکناری مسعود میرکاظمی شخصا مسئولیت سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته اند.

در همین حال با گذشت چند روز از پذیرش سرپرستی وزارت نفت توسط شخص رئیس جمهور، این مسئولیت جدید رئیس کابینه دولت توسط شورای نگهبان غیر قانونی اعلام شده است.