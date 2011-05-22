پرداختن به هویت فرهنگی راه مقابله با شبیخون فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران پیش از ظهر یکشنبه در این مراسم به جهت پاسداشت فرهنگ بومی مازندران برای حاضران به زبان مازنی سخنرانی کرد.

اسدالله محمدپور در سخنانی گفت: در دنیای امروزی که جوامع بشری هر روز تحت تاثیر تغییرات و تحولات علمی و فناوری قرار می گیرد، حفظ میراث های تاریخی و فرهنگی هر مناطق ضروری است.

وی با بیان اینکه دشمن می خواهد از طریق نفوذ در هویت فرهنگی ملت، تیشه بر ریشه بنیان فرهنگی مردم بزند اظهار داشت: تفویت بنیان های هویتی در جامعه برای حفاظت از عرصه های فرهنگی ضروری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اینکه حفاظت از عرصه های فرهنگی به عنوان یک ضرورت در جامعه تلقی می شود، تصریح کرد: پرداختن به هویت فرهنگی تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگی است.

وی با بیان اینکه با زنده نگه داشتن بنیان های هویتی جلوی تهاجمات فرهنگی دشمن گرفته می شود، افزود: حفظ بنیان های هویتی و حراست از آن به مفهوم بازگشت و احیاء جریان طاغوتی نیست.

محمدپور افزود: فرهنگ غنی ایران اسلامی بسیار شکفته بوده و برای عصرها و نسل های مختلف باید شناسانده شود.

در پایان از فعالان حوزه میراث فرهنگی و موزه های مازندران قدردانی شد.