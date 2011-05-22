مجلس از پاسخ وزیر تعاون به سئوال نماینده اصفهان قانع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه به بررسی ‏گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص سئوال کامران نماینده اصهفان از ‏وزیر تعاون پرداختند.‏

سئوال کامران در خصوص عدم تطابق جذب مدیر کل دفتر مرکزی گزینش وزارت ‏تعاون با ضوابط گزینشی کشور بود.‏

حسن کامران نماینده اصفهان سئوالاتی پیرامون اشکال در مدرک تحصیلی و جعلی ‏بودن کارت پایان خدمت فرد مذکور اعلام و ابهاماتی را پیرامون ‏رابطه و نسبت این فرد با وزیر تعاون و علت عزل نامبرده از سمت هیئت رئیسه اتاق ‏تعاون تهران مطرح کرد. ‏

این سئوالات پیش از این در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته بود اما به ‏علت قانع نشدن کامران از پاسخ وزیر تعاون در صحن علنی مجلس مطرح ‏شد.‏

عباسی وزیر تعاون با حضور در صحن علنی مجلس گفت: آقای کامران باید جهت سالم سازی فضای اداری مستندات و مدارک خود ‏را پیرامون موارد اتهامی به مدیر کل دفتر مرکزی گزینش وزارت تعاون اعلام کند.‏

وزیر تعاون افزود: بررسی صحت مدرک تحصیلی و معافیت سربازی فرد مذکور ‏مربوط به وزارت علوم و دستگاه صادر کننده کارت پایان خدمت است و به وزارت ‏تعاون ربطی ندارد.‏

وی تاکید کرد: این فرد تا کنون از هیچ وزارتخانه ای اخراج نشده و نتیجه ‏ارزیابی شغلی اش نیز مورد قبول و شایسته تشویق است.‏



کامران نماینده اصفهان در پاسخ به اظهارات وزیر تعاون اعلام کرد: پیش از این ‏مدارک و مستندات بنده پیرامون عدم رعایت ضوابط در گزینش مدیر کل دفتر ‏مرکزی گزینش وزارت تعاون به مشاور کمیسیون اجتماعی ارائه شده و ایشان نیز در ‏نامه محرمانه به کمیسیون اجتماعی ارائه داده‌اند.‏

کامران با اشاره به اینکه تا کنون 4 ابلاغ مسئولیتی به این فرد داده شده است، گفت: ‏طبق صفحه 14 قانون گزینش مامورین در مشاغل حساس برای انتقال از یک دستگاه ‏به دستگاه دیگر باید مجددا گزینش شوند اما حکم این فرد برای ورود به وزارت ‏تعاون بدون گزینش است و ایشان با شرایط مقرر در قانون گزینش برای احراز پست ‏مدیر کلی تطابق ندارد.‏

وی افزود: روابط پنهانی در سازمان دخانیات و وزارت تعاون برای حضور ایشان ‏در پست مدیر کلی وجود دارد و هیچ شایسته سالاری صورت نگرفته است.‏

محمد عباسی وزیر تعاون در پاسخ به اظهارات حسن کامران نماینده اصفهان گفت: ‏دیوان عدالت اداری متولی بررسی این تخلفات است که تا کنون هیچ اخطار یا ‏گزارشی به وزارت تعاون ارسال نکرده است.‏



کامران در ادامه اظهار داشت: گزینش در وزارت تعاون باید بر اساس قانون گزینش ‏صورت گیرد لذا بر اساس گزارشات موجود فشارهای وزیر تعاون باعث استخدام ‏ایشان شده است.‏

در ادامه علیرغم توصیه سید حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر ‏عدم رای گیری برای قانع شدن نمایندگان از دفاعیات وزیر تعاون حسن کامران بر ‏لزوم رای گیری پافشاری کرد.‏

لذا نمایندگان با 106 رای موافق، 71 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 202 ‏نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که مجلس از توضیحات وزیر تعاون قانع شده است.