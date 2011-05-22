38 هزار تن جو در خراسان جنوبی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران میانگین تولید گندم آبی در استان را در سال جاری دو هزار و 234 کیلوگرم وگندم دیم را 150 کیلوگرم در هکتار عنوان کرد و اظهار داشت:همچنین تولید جو آبی دو هزار و 274 کیلو گرم و جو دیم حدود 170 کیلوگرم در هکتار است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری بیش از 81.9 هزار تن گندم و حدود 38.8 هزار تن جو دراستان تولید شود.

به گفته وی برای هر هکتار گندم و جو آبی شش میلیون ریال و هر هکتار گندم و جوی دیم دو میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای ارتقای کیفیت و کمیت غلات تولیدی و افزایش درآمد کشاورزان، عنوان کرد: هم اکنون هشت شرکت خدمات مشاوره‌ ای فنی و مهندسی به عنوان پیمانکار پروژه کشاورزی حفاظتی در مزارع گندم در سطح استان مشغول به فعالیت هستند.

هادربادی در خصوص فعالیت این شرکت ها، خاطر نشان کرد: این شرکت ‌ها با اجرای روش ‌های نوین و استفاده از ادوات پیشرفته در مراحل کاشت، داشت و برداشت گندم و جو و ترویج این روش ‌ها بین بهره ‌برداران گامی بلند برای تحقق اهداف تعیین شده برداشته ‌اند.

وی ادامه داد: در این راستا یک میلیارد و 944 میلیون ریال اعتبار با عنوان طرح خودکفایی گندم و جو برای خرید یک دستگاه بذر کاشت مستقیم و اجرای پروژه ‌های مزارع آرمانی گندم و کشاورزی حفاظتی اختصاص داده شده است.

هادربادی نرخ خرید تضمینی گندم را سه هزار و 600 ریال و جو را دو هزار و 900 ریال در سال جاری عنوان کرد و افزود: ارزش اقتصادی غلات تولیدی (دانه و کاه) در سال جاری به حدود 600 هزار و 928 میلیون ریال می ‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از حمایت نیروی انتظامی و شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی استان در مورد ورود و خروج و تامین سوخت دستگاه ‌های کمباین‌ در فصل برداشت قدردانی کرد.