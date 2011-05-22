به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در جمع روسا و اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان مازندران افزود: در آییننامه جدید که هفته جاری ابلاغ میشود دست رئیس دانشگاه باز است و روسای دانشگاهها موظفند که بر اساس آییننامه جدید عمل کنند.
دانشجو با تاکید بر لزوم ایجاد آموزش عالی مهارتی گفت: آموزش عالی مهارتی باید در فرهنگ ما به رسمیت شناخته شود و در نظر داریم که آموزش عالی مهارتی را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ایجاد کنیم.
وی یادآور شد: 4 میلیون دانشجو در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مشغول به تحصیل هستند که در همین راستا نیازمند جذب حدود 20 هزار عضو هیئت علمی جدید هستیم.
دانشجو با اشاره به ساماندهی مراکز تحقیقاتی کشور گفت: ساماندهی مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاههای اجرایی به زودی انجام می شود.
وی با اشاره به پارهای از اقدامات انجام شده در ماههای اخیر به تشکیل کرسیهای آزاداندیشی اشاره کرد و گفت: این کرسیها دارای مشکلاتی هستند که امیدواریم نقاط ضعف آن را رفع کنیم.
وزیرعلوم، حرکت به سوی بومی گزینی و تسهیلات در آیین نامه نقل و انتقال را از جمله برنامه های وزارت علوم برشمرد .
وی همچنین با اشاره به سهم دانشگاه پیام نور در آموزش عالی، جذب بومی در این دانشگاه را سیاست خوبی عنوان کرد و گفت: دانشگاه پیام نور را باید به سمت مجازی هدایت کنیم و دانشگاههای دیگر نیز باید کمک کنند تا به سمت جذب بومی حرکت کنیم. این موضوع بسیاری از مشکلات موجود را کاهش میدهد.
دانشجو درباره مشکل اساسی دانشگاههای ایران، گفت: دانشگاهی که در ایران ایجاد شد الگوبرداری از غرب است. در زمان قاجار یک غرب زدگی رواج پیدا کرد و در زمان پهلوی این غرب زدگی به غرب ستایی تبدیل شد و دانشگاهی که در ایران ایجاد شد الگوبرداری شده از غرب است. آنچه با آموزههای دینی ما هنجار خوانده نمیشود هنجار خوانده شد و آرمان قلابی برایمان درست کردند. مبانی آنها با مبانی ما فرق میکند انقلابی که امام فرمودند در محتوا است و در محتوا باید تصحیح صورت گیرد.
وی با اشاره به صحبت افرادی که میگویند "من میخواهم دیوار بکشم"، تصریح کرد: بنده میگویم که اینگونه نیست بلکه در دانشگاهها باید "محتوا" تغییر کند و قالب مناسب نیز ایجاد شود، مناسبات درون دانشگاه باید بر مبنای مناسبات و آموزههای دینی باشد.
وزیر علوم گفت: امیدوارم خداوند دغدغه دین را از من نگیرد. مطالبه مردم و نمایندگان مجلس نیز باید از بنده این باشد که دانشگاه را به سمت اسلامی شدن پیش ببرم.
دانشجو به شأن و جایگاه دانشگاه اشاره کرد و افزود: "آرایش" در دانشگاه معنی نمیدهد و در این زمینه کاری به اسلامی یا غیراسلامی بودنش نداریم.
وی افزود: دولت دهم از ولایتمدارترین دولتهای بعد از انقلاب بود و در مسیری حرکت میکند که حضرت آقا تعیین میکنند و سرآمدترین این همه ولایتمداریها، رئیس جمهور است.
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