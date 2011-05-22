به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش یک روزه دو میزگرد با عناوین «هستی و چیستی غرب» و «غرب و علوم انسانی» برپا خواهد شد.

رییس علمی میزگرد « هستی و چیستی غرب » دکتر حسین کلباسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) خواهد بود و در آن دکتر محمدرضا ریخته‌گران به ارائه مقاله «مبانی وجودی تکوین غرب»، دکتر رضا سلیمان‌حشمت به ارائه مقاله «حیث عدمی و تفکر انتقادی»، دکتر محمدجواد صافیان ارائه مقاله «هایدگر، سوبژکتیویسم و تفکر شاعرانه» و دکتر منوچهر صانعی به ارائه مقاله «اخلاق در سنت غربی» خواهند پرداخت.

رییس علمی میزگرد دوم با عنوان «غرب و علوم انسانی» دکتر علی مرادخانی خواهد بود. در این میزگرد مقالاتی با عناوین «چرایی و چگونگی تبیین علوم انسانی در عصر مدرن» توسط دکتر علی بیگدلی، «تأملی در فلسفه هنر در غرب» توسط دکتر حسن بلخاری، «غرب، اخلاق، مدرنیته و علوم انسانی» توسط دکتر فرشاد شریعت و «مقدمه‌ای بر چگونگی تکوین علوم انسانی در غرب از رنسانس به بعد» توسط دکتر اصغر واعظی ارائه خواهند شد.

اولین همایش ملی غرب شناسی در تالار علامه جعفری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، جنب بیمارستان آسیا، کوچه پژوهشگاه، پلاک 2 برگزار می شود.