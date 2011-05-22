نمایشگاه "نقش زن در بیداری اسلامی" در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد کاظم دبیری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این نمایشگاه به همراه سه نمایشگاه دیگر با عناوین نقش زن در نهاد خانواده، زن در انقلاب و دفاع مقدس و زن در دیدگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد.

وی درباره دیگر برنامه های این هفته افزود: نمایشگاه گروهی چهار خوشنویس مشهدی با عنوان "عصمت الله" از امروز در نگارخانه میرک برپا می شود.

دبیری تأکید کرد: در این نمایشگاه حدود 40 اثر از محمدرضا شوقیان، محمد علی باقرزاده طوسی، رسول میثمی و ابوالفضل سرور به نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: نمایشگاه عکس و کارگاه نقد عکس در روز پنجم خردادماه با همکاری انجمن عکس مشهد، در مجتمع امام رضا (ع) نیز برگزار می شود.

وی گفت: برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا (س) در مجتمع هاشمی نژاد توسط کانون فرهنگی و هنری بعثت و نیز مسابقه فرهنگی در این جشن از دیگر برنامه های این هفته است.

دبیری در خصوص برنامه های روز سوم خرداد ماه سالروز آزاد سازی خرمشهر، گفت: در روز سوم خردادماه، گروهی از هنرمندان با بازدید از مؤسسه موج های بیقرار که فعالیت آن در حوزه دفاع مقدس است؛ آثار شهدا و دست نوشته های آنان را به تصویر خواهند کشید.

