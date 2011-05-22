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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

"دیوار شیشه‌ای" به زودی کلید می‌خورد

"دیوار شیشه‌ای" به زودی کلید می‌خورد

فیلمبرداری فیلم سینمایی "دیوار شیشه‌ای" به کارگردانی شاهین باباپور پس از عقد قرارداد با بازیگران در تهران شروع می‌شود.

محسن جاهد تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: در حال انتخاب بازیگران و عوامل فیلم هستیم. آغاز فیلمبرداری منوط به برنامه‌های بازیگران اصلی است. هرگاه حضور بازیگران در فیلم قطعی شد بلافاصله فیلمبرداری را آغاز می‌کنیم. چون در واقع همه مقدمات کار انجام شده است.

وی ادامه داد: مدیر فیلمبرداری "دیوار شیشه‌ای" را هم من برعهده دارم. فیلمنامه این فیلم سینمایی از مضمونی خانوادگی- اجتماعی برخوردار و در ارتباط با ازدواج است. امیدوارم به زودی رایزنی با بازیگران انجام شود تا هرچه سریع‌تر فیلمبرداری را آغاز کنیم.

نویسنده این فیلم سینمایی قربان محمدپور است. باباپور کارگردانی فیلم‌‌های تلویزیونی"دوراهی"،" دوروز در جاده"،" مرد خاک" و... را بر عهده داشته است. محسن جاهد نیز تهیه‌کنندگی فیلم‌های سینمایی "ناسپاس"، "شکار روباه" و... را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1317845

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