حرفه آموزی در ندامتگاه ها موجب پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌علی حاج کاظم در جریان بازدید از کارخانجات یکی از ندامتگاههای کرج افزود: مهارت و اشتغال علاوه بر مزایای اقتصادی موجب می شود تا فرد از آسیبهای فردی و اجتماعی دور بماند که این امر بسیار مطلوب است.

وی ادامه داد: پیشگیری از معضلاتی مانند اعتیاد و رفتارهای پرخطر از دیگر مزایای مهارت آموزی و اشتغال است.

این مسئول بر ضرورت تجهیز هر چه بیشتر بخشهای مختلف کارخانجات تولیدی در ندامتگاههای کرج تاکید کرد.

وی اظهار داشت:‌ اکنون در این واحدها که شامل مواردی از قبیل نجاری، آهنگری، جوشکاری، ساخت علائم رانندگی، کیوسک تلفن و صندوقهای کمیته امداد حضرت امام (ره ) می شود، به طور متوسط روزانه 500 نفر از مددجویان مشغول به کار هستند.

این مسئول، بهره گیری از فعالیتهای فرهنگی به منظور تقویت اصول اعتقادی در مددجویان با برگزاری کلاسهای قرآنی و احکام را از دیگر برنامه های ندامتگاههای استان البرز برای اصلاح و تربیت مددجویان و بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه دانست.

در حال حاضر در کرج به عنوان مرکز استان البرز چهار زندان و ندامتگاه وجود دارد که از این میان، زندانهای رجایی شهر و قزلحصار تحت پوشش استان تهران هستند و ندامتگاههای کرج و فردیس در حوزه استان البرز است.