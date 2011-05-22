همایش نقش نانو تکنولوژی در علوم تجربی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسئول برگزاری همایش نانو تکنولوژی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ایجاد انگیزه و آشنایی دبیران علوم تجربی مقطع راهنمایی با مباحث نانو و کاربرد آن در علوم تجربی از جمله اهداف همایش نانو تکنولوژی است.

فاطمه گوهرشادی اظهار داشت: 18 مقاله در موضوعات نقش نانو در علوم تجربی، نقش نانو لوله‌های کربنی، نقش نانو در زیست‌شناسی، نانو، غذا و تازه‌ترین اخبار درباره‌ علوم و هفت پوستر در موضوعات تأثیرات سودمند نانو در محیط ‌زیست، نانو غذا، نان سیم، ژن ‌درمانی و نقش نانو تکنولوژی در آموزش علوم از جمله مقاله‌ها و پوسترهای ارسالی به این همایش است.

وی عنوان کرد: این همایش با همکاری پژوهش‌سرا و مجتمع علمی امام رضا (ع)، دانشگاه فردوسی مشهد و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ویژه دبیران علوم تجربی مناطق هفت گانه مشهد، طرقبه، تبادکان و رضویه برگزار شد.

در این همایش سه استاد دانشگاه فردوسی نقش نانو در زیست‌شناسی، نقش نانوتکنولوژی در مهندسی مواد، متالوژی، شیمی و نانو تکنولوژی در فیزیک را مورد بررسی قرار دادند.