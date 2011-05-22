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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

در مشهد/

همایش نقش نانو تکنولوژی در علوم تجربی برگزار شد

همایش نقش نانو تکنولوژی در علوم تجربی برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: نخستین همایش نقش نانو تکنولوژی در علوم تجربی ویژه دبیران علوم در مجتمع علمی امام رضا (ع) مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسئول برگزاری همایش نانو تکنولوژی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ایجاد انگیزه و آشنایی دبیران علوم تجربی مقطع راهنمایی با مباحث نانو و کاربرد آن در علوم تجربی از جمله اهداف همایش نانو تکنولوژی است.

فاطمه گوهرشادی اظهار داشت: 18 مقاله در موضوعات نقش نانو در علوم تجربی، نقش نانو لوله‌های کربنی، نقش نانو در زیست‌شناسی، نانو، غذا و تازه‌ترین اخبار درباره‌ علوم و هفت پوستر در موضوعات تأثیرات سودمند نانو در محیط ‌زیست، نانو غذا، نان سیم، ژن ‌درمانی و نقش نانو تکنولوژی در آموزش علوم از جمله مقاله‌ها و پوسترهای ارسالی به این همایش است.

وی عنوان کرد: این همایش با همکاری پژوهش‌سرا و مجتمع علمی امام رضا (ع)، دانشگاه فردوسی مشهد و اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ویژه دبیران علوم تجربی مناطق هفت گانه مشهد، طرقبه، تبادکان و رضویه برگزار شد.

در این همایش سه استاد دانشگاه فردوسی نقش نانو در زیست‌شناسی، نقش نانوتکنولوژی در مهندسی مواد، متالوژی، شیمی و نانو تکنولوژی در فیزیک را مورد بررسی قرار دادند.

کد مطلب 1317847

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