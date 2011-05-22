مکانیزم اصولی برای استفاده از سموم در کشور وجود ندارد

محمد جواد محمدی زاده در حاشیه جلسه کارگروه سلامت مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: نقش مروجان کشاورزی در مدیریت استفاده صحیح و بهینه از سموم و حشره کش ها از سوی کشاورزان بسیار ضعیف است.

وی اظهار داشت: استفاده بیش از اندازه از سموم و حشره کش ها در مازندران نگرانی های جدی را به دنبال خواهد داشت.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه شورای سلامت استان در حوزه مدیریت داروهای تاریخ گذشته باید بیشتر بررسی داشته باشد، تصریح کرد: روش صحیح استفاده کشاورزان از سموم باید مدیریت شود.

محمدی زاده با بیان اینکه متاسفانه به واسطه نفوذ پساب ها، ذخایر دریای خزر یکی پس از دیگری در حال انقراض هستند، یادآور شد: میزان برداشت خاویار از دریای مازندران سالانه از مقیاس گذشته خود کمتر می شود.

وی با اعلام اینکه شورای سلامت مازندران، میزان آسیب های وارده به ذخایر دریایی را به صورت هوشمندانه و دقیق مدیریت کند، گفت: باید این شورا به صورتی برنامه ریزی کند که جلوی ورود پساب به رودخانه های نادر مازندران تا حد امکان گرفته شود.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش از روند روز افزون ساخت و سازهای غیرمجاز در نقاط مختلف استان و عدم مدیریت بر سیستم فاضلاب اماکن مسکونی استان انتقاد جدی گرد و افزود: هیچ نقطه ای در دنیا به لحاظ تنوع اقلیمی و زیستی به مانند میانکاله مازندران شکننده نبوده که برخی می خواهند از طریق اعمال نفوذ در آن منطقه پالایشگاه احداث کنند.

وی تاکید کرد: برای استفاده صحیح از اراضی در مازندران و رعایت کاربری ها باید قطب جمعیتی تعریف و تمامی ساخت و سازهای اداری، آموزشی و مسکونی متناسب با سند آمایش سرزمینی مازندران اجرایی شود.