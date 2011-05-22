به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی پلیس زن و مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در جمع خبرنگاران افزود: مردم دقت کنند که رمالان و فالگیران شیادانی هستند که هیچ چنته علمی ندارند و متاسفانه افراد کم سواد و گاهی باسواد گرفتار آنان می‌شوند.

وی تاکید کرد: به دلیل تاثیر منفی که این شیادان روی روان مردم دارند پلیس به شدت با آنها برخورد می کند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی همچنین در مورد جمع‌آوری ابزارهای گیرنده امواج ماهواره‌ای گفت: در این مورد سعی می شود پلیس پیوسته با اخلاق برخورد و به بخش مشاعات منازل ورود کند. ضمن اینکه اولویت اول پلیس جمع‌آوری دیش‌های آشکار است و اختصاص به منطقه خاصی ندارد.

وی در این زمینه تاکید کرد:‌ ورود پلیس در این مورد همراه با اخذ مجوز قضایی و توام با اخلاق است.

رادان همچنین در مورد نقش پلیس زن در کشور تصریح کرد: امروز پلیس زن مسلمان در جمهوری اسلامی از مرز تا عمق کشور مشغول به کار است. پلیس زن همانند مردان در رسته‌ها و رشته‌های مختلف خدمتی جذب می شود وظایف محوله به آنها نیز همانند مردان شامل بخش اداری، مراقبتی، انتظامی، پیشگیری، مقابله، گشت و مشاوره است.

جانشین فرمانده ناجا افزود: پلیس زن با رعایت حجاب کامل ثابت کرد که حجاب محدودیت نیست بلکه مقبولیت و مشروعیت است.

رادان همچنین در مورد برخورد با بدپوششی اظهار داشت: موضوع برخورد با بدحجابی و بدپوششی مطالبه جدی عموم جامعه و مسئولان از نیروی انتظامی است و ما در راستای برخورد با این تخلف به صورت جدی با متخلفان برخورد می‌کنیم.