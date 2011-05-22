  1. استانها
  2. همدان
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۱

همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت در همدان برگزار می شود

همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت در همدان برگزار می شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر در همدان، سید علی اصغر تروهید اظهار داشت: این همایش در محورهای خانواده، جامعه، تربیت و ادبیات و هنر در فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می شود.

تروهید گفت: در محور خانواده و فرهنگ ایثار و شهادت جایگاه هویتی خانواده، مسائل و مشکلات آموزشی و مسائل روانشناختی خانواده شهدا و ایثارگران بررسی می شود.

وی گفت: در محور جامعه و فرهنگ ایثار و شهادت نیز بررسی نگرش گروههای اجتماعی مختلف به ویژه جوانان نسبت به فرهنگ ایثار و شهادت و نقش نهادهای اجتماعی و فرهنگی در ترویج این فرهنگ مد نظر است.

وی گفت: ارزیابی عملکرد نهادهای فرهنگی، حقوقی و دستگاههای اجرایی در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز در این همایش مد نظر است.

رئیس همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت یادآور شد: در محور تربیت و فرهنگ ایثار و شهادت، راهبردهای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت و نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در ارتقا این فرهنگ به بررسی گذاشته شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان با بیان اینکه ایثارگران و شهدا در دوران دفاع مقدس یکی از تابناک ترین جلوه های ایثار و شهادت را رقم زدند، افزود: برگزاری همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت پاسداشت طلایه داران این جنبش الهی به حساب می آید که تلاش ناچیزی برای ادای دینی بزرگ به مظهر شهیدان همیشه جاوید تاریخ معاصر است.

کد مطلب 1317852

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها