همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در همدان، سید علی اصغر تروهید اظهار داشت: این همایش در محورهای خانواده، جامعه، تربیت و ادبیات و هنر در فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می شود.

تروهید گفت: در محور خانواده و فرهنگ ایثار و شهادت جایگاه هویتی خانواده، مسائل و مشکلات آموزشی و مسائل روانشناختی خانواده شهدا و ایثارگران بررسی می شود.

وی گفت: در محور جامعه و فرهنگ ایثار و شهادت نیز بررسی نگرش گروههای اجتماعی مختلف به ویژه جوانان نسبت به فرهنگ ایثار و شهادت و نقش نهادهای اجتماعی و فرهنگی در ترویج این فرهنگ مد نظر است.

وی گفت: ارزیابی عملکرد نهادهای فرهنگی، حقوقی و دستگاههای اجرایی در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز در این همایش مد نظر است.

رئیس همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت یادآور شد: در محور تربیت و فرهنگ ایثار و شهادت، راهبردهای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت و نقش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در ارتقا این فرهنگ به بررسی گذاشته شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان با بیان اینکه ایثارگران و شهدا در دوران دفاع مقدس یکی از تابناک ترین جلوه های ایثار و شهادت را رقم زدند، افزود: برگزاری همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت پاسداشت طلایه داران این جنبش الهی به حساب می آید که تلاش ناچیزی برای ادای دینی بزرگ به مظهر شهیدان همیشه جاوید تاریخ معاصر است.