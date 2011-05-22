600 میلیون تومان در حوزه پژوهش ایلام هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حشمت الله عسکری ظهر یکشنبه در کارگروه پژوهش در استانداری ایلام گفت: تحقیق و نوآوری یکی ازاساسی ترین مؤلفه های تولید بشمار می رود .

وی اظهار داشت: بکارگیری نتایج حاصل از تحقیقات و نوآوری علمی، یکی از نیازهای اصلی برای رفع مشکلات توسعه در هر سازمان و تشکیلاتی بشمار می رود که باید به آن توجه جدی داشت .

این مسئول افزود: تقویت روحیه پژوهشگری در سازمانها، توسعه مؤسسات تحقیقاتی بخش خصوصی، توسعه فعالیتهای پژوهشی و همکاری با مراکز تحقیقاتی و آموزش عالی می تواند سیر تحقیقات وپژوهش را به شکوفایی نزدیک کند .

وی نقش این کارگروه را بسیار راهبردی قلمداد نمود وتصریح کرد: در این جلسات نباید همه موضوعات را به پول وتأمین اعتبار و رقابت اقتصادی سوق داد، چرا که این نگاه به پژوهش مأیوس کننده است .

عسکری از مدیران دستگاه های دولتی خواست بجای بلوکه کردن اعتبارات، نسبت به ارسال پروژه ها ی تحقیقی و پژوهشی به این کارگروه اقدام کنند.

وی اضافه کرد: اعتبارات حوزه پژوهشی در سال جاری کاملا مدیریت می شود و بیش از 600 میلیون تومان در این بخش در سطح استان هزینه می شود .

معاون استانداری ایلام با تأکید بر اینکه باید روی مدیریت اعتبار وقت کافی گذاشت، افزود: هر دستگاهی باید در خصوص هزینه کرد نیم درصد اعتبارات در حوزه پژوهشی، پس از تصویب کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان اقدام کند.

وی افزود: تمام دستگاه هایی که بخواهند همایشی با عنوان تحقیق وپژوهش برگزار کنند باید مجوز این کارگروه را اخذ و در غیر اینصورت تأمین مالی نمی شوند.