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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۲

عسکری:

600 میلیون تومان در حوزه پژوهش ایلام هزینه می شود

600 میلیون تومان در حوزه پژوهش ایلام هزینه می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری ایلام گفت: اعتبارات حوزه پژوهشی در سالجاری کاملا مدیریت می شود و بیش از 600 میلیون تومان در این بخش در سطح استان هزینه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حشمت الله عسکری ظهر یکشنبه در کارگروه پژوهش در استانداری ایلام گفت: تحقیق و نوآوری یکی ازاساسی ترین مؤلفه های تولید بشمار می رود.

وی اظهار داشت: بکارگیری نتایج حاصل از تحقیقات و نوآوری علمی، یکی از نیازهای اصلی برای رفع مشکلات توسعه در هر سازمان و تشکیلاتی بشمار می رود که باید به آن توجه جدی داشت.

این مسئول افزود: تقویت روحیه پژوهشگری در سازمانها، توسعه مؤسسات تحقیقاتی بخش خصوصی، توسعه فعالیتهای پژوهشی و همکاری با مراکز تحقیقاتی و آموزش عالی می تواند سیر تحقیقات وپژوهش را به شکوفایی نزدیک کند.

وی نقش این کارگروه را بسیار راهبردی قلمداد نمود وتصریح کرد: در این جلسات نباید همه موضوعات را به پول وتأمین اعتبار و رقابت اقتصادی سوق داد، چرا که این نگاه به پژوهش مأیوس کننده است.

عسکری از مدیران دستگاه های دولتی خواست بجای بلوکه کردن اعتبارات، نسبت به ارسال پروژه ها ی تحقیقی و پژوهشی به این کارگروه اقدام کنند.

وی اضافه کرد: اعتبارات حوزه پژوهشی در سال جاری کاملا مدیریت می شود و بیش از 600 میلیون تومان در این بخش در سطح استان هزینه می شود.

معاون استانداری ایلام با تأکید بر اینکه باید روی مدیریت اعتبار وقت کافی گذاشت، افزود: هر دستگاهی باید در خصوص هزینه کرد نیم درصد اعتبارات در حوزه پژوهشی، پس از تصویب کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان اقدام کند.

وی افزود: تمام دستگاه هایی که بخواهند همایشی با عنوان تحقیق وپژوهش برگزار کنند باید مجوز این کارگروه را اخذ و در غیر اینصورت تأمین مالی نمی شوند.

عسکری در ادامه خواستار مستند کردن مباحث پژوهشی در استان شد و گفت: باید این کارگروه با تأسیس پایگاه اطلاع رسانی که بتواند تمام حوزه را پوشش دهد اقدام کند.

کد مطلب 1317853

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