پتانسیل شوراها در تدوین سند توسعه مازندران استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با رئیس اعضای شورای اسلامی مازندران در ساری، جایگاه شوراها را در نظام اسلامی رفیع دانست و افزود: در تدوین برنامه و سند توسعه استان باید از ظرفیت های بهینه شوراهای اسلامی به شکل مطلوب استفاده شود.

طاهایی، با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی باید برنامه های عملیاتی خود را پیرامون سند چشم انداز پنج ساله و توسعه استان تا سه ماهه پایانی سال جاری ارائه کنند، خواستار همرایی بیشتر آنان در تدوین این برنامه شد.

وی با بیان اینکه دولت نسبت به عملیاتی کردن طرح احداث بزرگراه دو طبقه رامسر به نور تا پایان سال 91 مصمم است، افزود: اعتبار برآورد شده برای اجرای این طرح دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

طاهایی گفت: با بررسی های صورت گرفته تکمیل آزاد راه تهران شمال نیازمند ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار است.

استاندار مازندران، رفع معضل زباله در شهرهای مختلف استان را از جمله دغدغه های اصلی مسئولان ذکرکرد و اظهار داشت: احداث نیروگاه زباله سوز و کارخانه بازیافت زباله در شهرهای مختلف استان از جمله اقدامات مهم صورت گرفته در این زمینه است.

وی، فرودگاه دشت ناز ساری و رامسر و وجود چندین سد را از جمله بسترهای مهم توسعه در مازندران دانست و یادآور شد: طرح توسعه و تجهیز فرودگاه‌های یاد شده انجام پذیرفته و یا در دست اقدام است.

استاندار مازندران گفت: نبود زیرساخت های لازم توسعه منجمله در حوزه راه باعث شده تا صنعت گردشگری در مازندران با وجود برخورداری از مواهب طبیعی به جایگاه واقعی خود دست نیابد.

طاهایی وحدت، همدلی و وفاق در بین مسوولان را مهم ترین نیاز امروز جامعه دانست و گفت: رشد و توسعه اقتصادی و چنین پیشرفت و شکوفایی کشور در بخش های مختلف در گرو تحقق این امور است.