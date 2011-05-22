نماینده ولی فقیه بر نقش صدا و سیما در ترویج مفاهیم حج تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر که در نشستی به دعوت معاون رئیس سازمان در امور سیما و با حضور مدیران ارشد و شبکه‌های سیما سخن گفت، افزود: برنامه‌سازان صدا و سیما با همکاری بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت می‌توانند برای نهادینه کردن هرچه بهتردین درجامعه و آموزش دینی اهتمام کنند.

وی افزود: گستره وسیع فعالیت‌های معنوی و فرهنگی درحج و عتبات عالیات کارجدی بعثه مقام ­معظم رهبری و صدا و سیما را برای ترویج ­معنا و مفهوم حج و فرهنگ وآداب­ زیارت می طلبد.

این کارشناس مذهبی تحول معنوی زائران، تحکیم ارزش‌ها، کاهش پرونده‌های قضایی، امنیت اقتصادی و تغییر رفتار و گفتار را از جمله آثار سفرهای زیارتی حج و عتبات عالیات برشمرد و گفت: برنامه‌سازان سیما می‌توانند آثار این سفرهای معنوی را در حل مشکلات جامعه و کاهش ناهنجاری ها و تقویت ارزش های اسلامی و مذهبی به تصویر بکشند.

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی بر ضرورت تامل در فرهنگ‌سازی زیارت صحیح و آثار آن، بالا بردن آگاهی‌های زائران و حفظ نورانیت حج و سفرهای زیارتی تاکید کرد و همکاری صدا و سیما را در این زمینه‌ها خواستار شد.

حجت الاسلام قاضی عسگر همایش حج و جهانی سازی را مورد توجه قرار داد و آثارتعامل و گفتگوی مبلغان مذهبی و زائران تحصیل کرده را با زائران و کارگزاران دیگرکشورهای اسلامی مثبت ارزیابی کرد.

وی توجه هرچه بیشترمردم به دستاوردهای معنوی سفرهای زیارتی و اثرات آن در زندگی آنها، تصحیح فرهنگ خرید سوغات زائران، کارهای فرهنگی پس ازسفربرای آنها و آشنایی با سایر ملت‌ها و حج گذاری آنها را از دیگر ظرفیت‌های موجود برای برنامه‌سازی خواند و گفت: همکاری موثربعثه مقام معظم رهبری، حج و زیارت و صدا و سیما می‌تواند محصولات پر برکتی را برای مردم دین مدار کشور و مسلمانان جهان به همراه داشته باشد.

علی دارابی، معاون رئیس سازمان در امور سیما، با اشاره به نقش اساسی و تاثیرگذار دیپلماسی رسانه‌ای ازجمله در حوزه زیارت و همایش جهانی حج گفت: با توجه به بیداری اسلامی درکشورهای منطقه که به برکت انقلاب اسلامی رخ داده است، به اهتمام بایسته رسانه و بعثه در ایام حج در بهره‌گیری از این مناسبت تاکید کرد.

وی با تاکید برضرورت آموزش رفتار صحیح زائران و فرهنگ‌سازی درخصوص حضور بایسته قرآن و مفاهیم عالی دینی در زندگی مردم به عنوان دستاورد سفرهای زیارتی گفت: برای اثرگذارتر شدن دستاوردهای معنوی سفرحج و عتبات عالیات باید مناسک حج و زیارت عتبات عالیات ازنگاه رسانه ای مورد توجه قرار گیرد.

دارابی ارتباط معنوی حجاج و زائران عتبات عالیات را پس ازسفر، ضروری برشمرد و تشکیل باشگاه مجازی حجاج را برای تبادل دیدگاه موحدان ونشردل نوشته های آنها پیشنهاد کرد.

معاون سیما جریان‌سازی در شبکه‌های مختلف سیما برای تعمیم فرهنگ سفرهای زیارتی، برگزاری مسابقه با محوریت کتاب‌های حوزه حج و عتبات عالیات، ساخت برنامه‌های ویژه برای کودکان و نوجوانان، توجه به سفرهای زیارتی ایرانیان مقیم خارج از کشور، برپایی میزگردها و تولید مجموعه های تلویزیونی، مستندها و برنامه های ترکیبی و آموزشی و پویانمایی را براساس ماموریت هریک ازشبکه های سیما، در اولویت کاری سیما دراین حوزه دانست و گفت: مدیران و دست اندرکاران شبکه‌ها از همه توان و ظرفیت برای ارتقاء فرهنگ دینی و آموزشی حج استفاده و عشق وعرفان ناشی از سفرمعنوی حج و عتبات عالیات و اثرات درست به جا آوردن مناسک حج را برای بینندگان تبیین کند.