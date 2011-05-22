مرتضی کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت شدنش به تیم ملی فوتبال بعد از هفته پایانی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: این یک اتفاق بزرگ در دوران فوتبالم است و امیدوارم فرصت دیگری برای بروز توانمندی هایم باشد.



وی در ادامه به دیدار صبای قم در مقابل ملوان بندر انزلی اشاره کرد و ابراز داشت: بازی با ملوان بندر انزلی بازی خوب و جذابی بود، چون هیچکدام از دو تیم استرسی برای صعود یا سقوط به دسته پایین‌تر را نداشتند اما در روزی که از فرصت ها خوب بهره نبردیم، نتیجه را واگذار کردیم.



عملکرد متفاوت صبا در دو نیم فصل



کاپیتان تیم فوتبال صبای قم ادامه داد: صبای قم نیز در فصل دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور دو عملکرد متفاوت داشت و با اینکه برنامه‌ریزی‌ها به نحوی انجام شده بود که تیم شرایط آرمانی برای حضور در مسابقات لیگ برتر را داشته باشد اما با برخی مشکلات مانند مصدومیت شدید بازیکنان مواجه شدیم.



کاشی با بیان اینکه صبای قم در نیم‌فصل اول امتیازات بسیار زیادی را از دست داد، تصریح کرد: صبای قم در نیم‌فصل اول نتوانست امتیازات لازم را کسب کند، ولی در نیم‌فصل دوم امتیازات لازم را جمع‌آوری کرد و تیم خوبی در جمع‌آوری امتیازات در نیم‌فصل دوم بوده است.



تقدیر از تلاش مدیران باشگاه برای رفع نیازهای تیم



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مشکلات مالی باید در فصل آینده بررسی شود، بیان داشت: تلاش مجموعه مدیران باشگاه برای رفع موانع و مشکلات مالی قابل تقدیر است و امیدوارم به زودی خبرهای خوبی از باشگاه برای فصل آینده بشنویم.



لزوم مذاکره سریع با بازیکنان برای فصل آینده



کاشی در ارتباط با تمدید قرارداد خود با صبای قم عنوان داشت: تاکنون از طرف مدیریت باشگاه صبای قم با هیچ‌یک از بازیکنان تیم صحبتی صورت نگرفته است، مدیریت باشگاه ابتدا با سرمربی تیم صحبت می‌کند و بعد طبق نظر سرمربی با بازیکنان تیم وارد مذاکره می‌شود.



وی اضافه کرد: البته کادر مدیریتی باشگاه صبای قم باید زودتر تصمیم خود را بگیرند، چون هر بازیکن آزادی که با پیشنهادهای خوبی از سوی سایر باشگاه‌ها مواجه شود به جدایی از باشگاه قبلی خود فکر خواهد کرد و حتی تصمیم جدایی خواهد گرفت.



مرتضی کاشی در دهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به دنبال مصدومیت سهراب بختیاری زاده بازوبند کاپیتانی صبای قم را بر بازو بست و با صبای قم جایگاه دهم جدول رده بندی لیگ دهم را به دست آورد.

