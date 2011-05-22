به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک فوتبال آلمان در چند سال اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و فوتبال ماشینی و کسل کننده به بازی‌هایی زیبا و تماشاگرپسند تبدیل شده است. سرمایه گذاری آلمان‌ها برای پیشرفت بوندس‌لیگا باعث شد اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا اعلام کند سهمیه لیگ آلمان برای حضور در لیگ قهرمانان اروپا از فصل 13 - 2012 به چهار تیم افزایش یابد.

رقابت‌های بوندس‌لیگا در فصل 2011 - 2010 در حالی آغاز شد که دو تیم ماینتس و دورتموند در همان هفته‌های ابتدایی فاصله خود را با دیگر تیم‌ها زیاد کردند اما در ادامه کار ماینتس نتوانست روند صعودی خود را ادامه دهد، در عوض دورتموند اوج گرفت و به صدر جدول رسید و تا پایان فصل هم آن را از دست نداد.

دورتموند با مربیگری یورگن کلاپ که از سال 2008 هدایت این تیم را بر عهده گرفت، موفق شد روندی با ثبات را در این فصل داشته باشد و بعد از 9 سال بار دیگر عنوان قهرمانی بوندس‌لیگا را از آن خود کند.

اتفاقات مهم بوندس‌لیگا در فصلی که گذشت:

1 قهرمانی دورتموند پس از 9 سال 2 بایرن مونیخ قهرمان فصل قبل در جایگاه سوم ایستاد 3 سرمربی تیم دوم جدول، سال آینده در بایرن مونیخ خواهد بود 4 دورتموند و لورکوزن به طور مستقیم سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کردند 5 بایرن مونیخ هنوز شانس حضور در لیگ قهرمانان را دارد 6 هانوفر و ماینتس به لیگ اروپا راه یافتند 7 اینتراخت فرانکفورت و سنت پائولی سقوط کردند 8 ماریو گومز مهاجم بایرن مونیخ با 28 گل آقای گل شد 9 مانوئل نویر دروازه بان شالکه برترین دروازه بان فصل شد 10 لوکاژ پیچک (دورتموند)، نه ون سوبوتیچ (دورتموند)، ماتس هوملس (دورتموند) و مارسل اشملتزر (دورتموند) برترین مدافعان بوندس‌لیگا شدند 11 آرتورو ویدال (لورکوزن)، نوری شاهین (دورتموند)، توماس مولر (بایرن مونیخ)، ماریو گوتزه (دورتموند) و آندره شورله (ماینتس) بهترین هافبک های بوندس لیگا شدند 12 ماریو گومز (بایرن مونیخ) برترین مهاجم بوندس‌لیگا شد

بایرن مونیخ که فصل گذشته عنوان قهرمانی را کسب کرده بود در این فصل بسیار پر فراز و نشیب ظاهر شد و در میانه‌های فصل هم لوئیز فن گال سرمربی هلندی خود را از کار برکنار کرد اما در نهایت توانست با نتایج خوبی که در هفته‌های پایانی به دست آورد به عنوان سوم رقابت‌ها دست یابد و سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند.

لورکوزن با هدایت یوپ هاینکس عملکردی فوق العاده در این فصل داشت و توانست با اختلاف 7 امتیاز نسب به دورتموند به عنوان نایب قهرمانی دست یابد، این در حالی بود که هاینکس در اواخر فصل به عنوان سرمربی فصل بعد بایرن مونیخ معرفی شد.

در پایان، تیم‌های دورتموند و لورکوزن موفق شدند سهمیه مستقیم حضور در لیگ قهرمانان اروپا را کسب کنند و بایرن مونیخ نیز باید در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان به میدان برود. تیم‌های هانوفر و ماینتس که به ترتیب عناوین چهارم و پنجم را کسب کردند نیز به رقابت‌های لیگ اروپا راه یافتند.

در انتهای جدول نیز تیم‌های اینتراخت فرانکفورت و سنت پائولی با قرار گرفتن در رده‌های هفدهم و هجدهم به دسته پایین‌تر سقوط کردند.

در پایان 34 هفته رقابت فوتبال باشگاه‌های آلمان، ماریو گومز مهاجم بایرن مونیخ با به ثمر رساندن 28 گل موفق شد عنوان آقای گلی رقابت‌ها را از آن خود کند. بعد از او "پاپیس سیسه" مهاجم سنگالی فرایبورگ با 23 گل و "میلیووچ نواکوویچ" با 17 گل در رده‌های بعدی بهترین گلزنان بوندس‌لیگا در این فصل قرار گرفتند.

تیم منتخب فصل 11-2010 بوندس‌لیگا:

سیستم:1-3-2-4

دروازه بان: مانوئل نویر (شالکه)

مدافعان: لوکاژ پیچک (دورتموند)، نه ون سوبوتیچ (دورتموند)، ماتس هوملس (دورتموند) و مارسل اشملتزر (دورتموند)

هافبک‌ها: آرتورو ویدال (لورکوزن)، نوری شاهین (دورتموند)، توماس مولر (بایرن مونیخ)، ماریو گوتزه (دورتموند) و آندره شورله (ماینتس)

مهاجم: ماریو گومز (بایرن مونیخ)