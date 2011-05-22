ششمین توفان عظیم زحل در 135 سال گذشته مشاهده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه آکسفورد با استفاده از دستگاههای مختلف کاوشگر مدارگرد کاسینی و تلسکوپ VLT رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی موفق شدند در ابتدای سال 2011 از یک توفان بسیار عظیم در اطراف سیاره زحل تصویربرداری کنند.

این ششمین بار است که از سال 1876 تاکنون توفان زحل رصد می شود اما دانشمندان برای اولین بار این توفان را در طیف مادون قرمز گرمایی مشاهده کرده و توانستند تغییرات گرمایی را در این توفان بررسی کنند.

در این رصدها، محققان یک فوران عظیم از توده های درخشانی از ماده که به سرعت در سراسر سیاره زحل در جریانند را کشف کردند.

برپایه این اطلاعات، در این پدیده همانند آن چیزی که در مورد جابجایی هوای گرم در اتاق اتفاق می افتد یک جریان بزرگ همرفتی در اطراف زحل به وجود می آید.

زمانی که گازهای گرم روی زحل به لایه های بالایی اتمسفر می رسند به بادهای پرقدرت ارتفاعات برخورد می کنند.

در این منطقه، ماده 15 تا 20 درجه گرمتر از دمای 130 درجه زیر صفر گاز پیرامون خود می شود و تغییرات شدید دمایی ایجاد می کند که در تصاویر مادون قرمز همانند شعله های درخشانی دیده می شوند. سیاره شناسان این پدیده را "چراغهای استراتسفری" می نامند.

براساس گزارش ساینس اکسپرس، این چراغها در حدود فاصله 250 تا 350 کیلومتری از سطح این سیاره ایجاد می شوند.

هنوز مشخص نیست که این پدیده زیاد اتفاق می افتد یا خیر اما به گفته محققان در 135 سال گذشته تنها 6 بار توفانهای پیرامون زحل مشاهده شده اند.

به نظر می رسد که این توفانها به طور متوسط هر 25 سال در هر قرن پدیدار شوند بنابراین توفان بعدی باید در سال 2036 رخ دهد.