87 هزار کتاب چاپی آستان قدس رضوی در اختیار دانش پژوهان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مشایخی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از مجموعه 87 هزار جلد کتاب خارجی، تعداد 65 هزار نسخه به زبان انگلیسی، تعداد 16 هزارنسخه به زبان فرانسه و بقیه کتب به دیگر زبان های زنده دنیا همچون روسی، ایتالیایی، آلمانی، پرتقالی، ژاپنی، چینی، ترکی، اردو و تاجیکی است.
وی گفت: در تالار کتب لاتین نفیسترین و قدیمیترین کتب خارجی به مراجعان ارائه میشود که با استقبال چشمگیری از سوی محققان، زبان شناسان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان به زبانهای خارجی روبرو است.
وی قدیمی ترین کتاب این تالار ترجمهای از کتاب مقدس "انجیل" به خط و زبان لاتین است که در سال 1473 میلادی مقارن با اختراع صنعت چاپ در اروپا به چاپ رسیده است، افزود: دراین تالار کتاب هایی به زبانهای لاتین و ایتالیایی وجود دارد که تاریخ چاپ آنها به دهههای اول قرن شانزدهم میلادی میرسد.
وی مجموعه آثار ارزشمند شکسپیر شاعر بزرگ انگلیسی را که در اوایل قرن هفدهم میلادی در لندن به چاپ رسیده از دیگر کتابهای نفیس این تالار بر شمرد و افزود: جهت سهولت دسترسی علاقمندان به کتب قدیمی زبانهای خارجی، همه کتب چاپ شده قبل از سال 1900 میلادی که تعداد آنها به بیش از دو هزار و 500 نسخه میرسد دیجیتالسازی شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال 1389خرید کتاب در تالار کتب خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 در صد رشد داشته، هدف و انگیزه اصلی ایجاد این تالار را توسعه کمی و کیفی خدمات و برآوردن نیازهای مطالعاتی اساتید، پژوهشگران وعلاقمندان به زبان های خارجی عنوان کرد.
رئیس اداره کتابخانه عمومی آستان قدس رضوی گفت: سازمان کتابخانه ها، موزهها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی در راستای اشاعه معارف قرآنی، فرهنگ رضوی و علوم اهل بیت (ع) علاوه برکتابخانه مرکزی با 28800 هزار متر مربع فضای فرهنگی مطالعاتی دارای 9 کتابخانه تخصصی 41 کتابخانه وابسته در سطح کشور و یک کتابخانه در خارج کشور است.
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