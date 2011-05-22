87 هزار کتاب چاپی آستان قدس رضوی در اختیار دانش پژوهان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مشایخی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از مجموعه 87 هزار جلد کتاب خارجی، تعداد 65 هزار نسخه به زبان انگلیسی، تعداد 16 هزارنسخه به زبان فرانسه و بقیه کتب به دیگر زبان های زنده دنیا همچون روسی، ایتالیایی، آلمانی، پرتقالی، ژاپنی، چینی، ترکی، اردو و تاجیکی است.

وی گفت: در تالار کتب لاتین نفیس‎ترین و قدیمی‎ترین کتب خارجی به مراجعان ارائه می‎شود که با استقبال چشمگیری از سوی محققان، زبان شناسان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان به زبان‎های خارجی روبرو است.

وی قدیمی ‎ترین کتاب این تالار ترجمه‎ای از کتاب مقدس "انجیل" به خط و زبان لاتین است که در سال 1473 میلادی مقارن با اختراع صنعت چاپ در اروپا به چاپ رسیده است، افزود: دراین تالار کتاب هایی به زبانهای لاتین و ایتالیایی وجود دارد که تاریخ چاپ آنها به دهه‎های اول قرن شانزدهم میلادی می‎رسد.

وی مجموعه آثار ارزشمند شکسپیر شاعر بزرگ انگلیسی را که در اوایل قرن هفدهم میلادی در لندن به چاپ رسیده از دیگر کتابهای نفیس این تالار بر شمرد و افزود: جهت سهولت دسترسی علاقمندان به کتب قدیمی زبان‎های خارجی، همه کتب چاپ شده قبل از سال 1900 میلادی که تعداد آنها به بیش از دو هزار و 500 نسخه می‎رسد دیجیتال‎سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال 1389خرید کتاب در تالار کتب خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 در صد رشد داشته، هدف و انگیزه اصلی ایجاد این تالار را توسعه کمی و کیفی خدمات و برآوردن نیازهای مطالعاتی اساتید، پژوهشگران وعلاقمندان به زبان های خارجی عنوان کرد.

رئیس اداره کتابخانه عمومی آستان قدس رضوی گفت: سازمان کتابخانه ها، موزه‌ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی در راستای اشاعه معارف قرآنی، فرهنگ رضوی و علوم اهل بیت (ع) علاوه برکتابخانه مرکزی با 28800 هزار متر مربع فضای فرهنگی مطالعاتی دارای 9 کتابخانه تخصصی 41 کتابخانه وابسته در سطح کشور و یک کتابخانه در خارج کشور است.